video suggerito

Temptation Island, Sofia lascia intendere che Alfred e Anna siano tornati insieme: “Spariti entrambi” Sofia Costantini replica alle accuse che Alfred Ekhator le ha rivolto dopo il confronto a Uomini e Donne. La tentatrice di Temptation Island tira in ballo anche Anna Acciardi e lascia intendere che i due siano tornati insieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

99 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo la messa in onda del burrascoso confronto tra Alfred Ekhator, Sofia Costantini e Anna Acciardi a Uomini e Donne, l’ex tentatrice di Temptation Island replica alle accuse ricevute dall’uomo una volta terminato il loro primo faccia a faccia a tre. Alfred, finita la registrazione che lo aveva visto protagonista, aveva chiesto alla redazione del dating show di poter dare pubblicamente la sua versione dei fatti. Una volta da solo di fronte alle telecamere, l’uomo aveva accusato la single di avergli proposto di accordarsi per cavalcare il seguito ottenuto dopo la partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia. Parole alle quali Sofia ha deciso di rispondere via Instagram.

La replica di Sofia Costantini ad Alfred Ekhator

Con una Instagram story, Sofia ha raccontato la sua versione circa le accuse ricevute da Alfred. “Ho aspettato a replicare convinta che avrei trovato ieri sera Alfred alla cena di gruppo e avrei potuto parlarci di persona per chiedere a lui direttamente spiegazioni sulle cazz** che ha detto nell’ultima intervista”, ha fatto sapere Sofia, svelando quindi l’accordo tra fidanzati e tentatrici per vedersi, “Ma a quanto è parso, Alfred non si è presentato e non e venuto alla cena di tutti i fidanzati e tentatrici. Chissà come mai, perché e con chi era”. Sofia ha quindi lasciato intendere che Alfred fosse con Anna, risultata essere assente alla cena speculare – ma avvenuta in un luogo differente – organizzata tra fidanzate e tentatori:

Avevo piacere di trovarti là ieri sera per parlarti da persona a persona e non tramite schermi, microfoni e botta e risposta via Instagram dato che, a parte il programma e le telecamere, la vita reale è quella che abbiamo vissuto fuori. E sappiamo bene sia io che te cosa abbiamo vissuto e come ci siamo aperti l’uno con l’altra. Ma a quanto pare ogni volta che devi dirmi le cose in faccia scappi, o hai di meglio da fare con altre persone. Guarda caso, ieri sera, anche Anna non si è presentata alla cena nell’altro locale delle fidanzate e tentatori dicendo che aveva perso il treno. Che coincidenza. Direi che il filone della riconquista e dell’infangare in qualsiasi modo me per ripulirti e tornare alla coppia originale procede bene. Fair quello che volete ma fatelo senza di me e senza usarmi. Se vi amate così tanto, vi auguro di essere felici e di ritornare presto alle origini.

Le accuse che Alfred aveva rivolto alla single Sofia

Alfred aveva utilizzato le telecamere di Uomini e Donne per accusare Sofia di avere solo voluto cavalcare la loro relazione, ormai finita. “Voleva fingere la relazione per visibilità”, ha spiegato Alfred, “Mi ha fatto un discorso di convenienza, voleva sfruttare il contesto in cui ci troviamo. Potevo fare il falso ma non lo sono. Sto dicendo la verità. Mi spiace passare per quello che voleva sfruttarla perché era lei a voler sfruttare me”.