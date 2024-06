Adesso Giuseppe Garibaldi “lavora” per il Grande Fratello, è il volto dei casting itineranti

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Adesso Giuseppe Garibaldi collabora con il Grande Fratello. L’ex concorrente dell’edizione 2023/2024 del reality show condotto da Alfonso Signorini è stato ingaggiato per occuparsi dei casting itineranti, le selezioni che permetteranno agli autori di formare la squadra che comporrà il cast della prossima stagione del programma, in partenza a settembre su Canale5 per un'altra cavalcata lunga presumibilmente circa 6 mesi.

I casting di Giuseppe Garibaldi a Lecce

Un video pubblicato sui canali social del reality mostra Giuseppe Garibaldi a Lecce mentre, passeggiando per strada, intervista i possibili nuovi concorrenti del reality ponendo loro domande delle quali, in genere, si fanno carico gli autori. “Siamo arrivati a Lecce. Adesso andiamo a trovare qualcuno che vuole varcare la porta rossa”, dice Garibaldi guardando diritto in camera, apparentemente a suo agio in questo nuovo e inedito ruolo da intervistatore. Spazio quindi alle prime selezioni, con l’ex concorrente che rivolge qualche quesito agli aspiranti nuovi gieffini con l’obiettivo di trovare volti interessanti e adatti al programma. La selezione vera e proprio, com’è ovvio, sarà affidata alla seuqdra del GF ma nel nuovo ruolo di “gancio” Garibaldi appare credibile.

Giuseppe Garibaldi concorrente del Grande Fratello 2023/2024

Giuseppe Garibaldi è stato uno dei concorrenti più rappresentativi dell’ultima edizione del Grande Fratello. Nella Casa di Cinecittà si è messo in gioco a 360 gradi, tra amicizie, liti e perfino una storia d’amore, quella vissuta con Beatrice Luzzi. Volto apprezzato dal pubblico a casa, sembrerebbe avere ottenuto dal reality la possibilità di continuare a rappresentarlo. Si tratta di un contenuto one shot oppure a Giuseppe sarà realmente affidato un ruolo nella prossima edizione del reality show targato Mediaset ed Endemol?

