Dopo Temptation Island anche la Rai punta sulle coppie in crisi: arriva Se mi lasci non vale con Luca Barbareschi La TV punta sulle coppie in crisi. Dopo "Temptation Island" su Canale5 e il nuovo programma di Belén Rodriguez "Amore alla prova" su Real Time, arriva su Rai2 la trasmissione condotta da Luca Barbareschi "Se mi lasci non vale".

A cura di Daniela Seclì

In TV è un momento d'oro per le coppie in crisi. Dalla Rai a Mediaset passando per Discovery spuntano programmi che parlano di relazioni problematiche. Canale5 raddoppia e propone il reality Temptation Island anche a settembre. Su Real Time, invece, in partenza il programma condotto da Belén Rodriguez "Amore alla prova – La crisi del settimo anno". La Rai completa il quadro con la nuova trasmissione di Rai2 condotta da Luca Barbareschi dal titolo "Se mi lasci non vale". Vediamo di cosa parla.

Se mi lasci non vale, Luca Barbareschi e le coppie in crisi

Il programma di Luca Barbareschi intitolato Se mi lasci non vale è una delle novità emerse durante la presentazione dei palinsesti Rai 2024/2025. Protagoniste sei coppie in crisi che vogliono mettersi in gioco e cercare un modo per sistemare le cose. Trascorreranno quattro settimane in una villa dove svolgeranno diverse attività compiendo una sorta di corso in educazione sentimentale: "Si sottoporranno a prove, sfide, esperimenti sociali, candid camera attraverso un percorso di coaching e di confronti, individuali e collettivi, per capire e provare a risolvere le criticità della relazione". Durante le quattro settimane, le coppie saranno affiancate dal conduttore Luca Barbareschi ma anche da un team di esperti, tra cui psicologi relazionali, sessuologi e mental coach. In ogni puntata, poi, interverranno degli ospiti – a volte si tratterà di volti noti – che interagiranno con le coppie. E proprio come accade a Temptation Island, i concorrenti alla fine decideranno se proseguire nel fidanzamento o dirsi addio.

Quando andrà in onda il nuovo programma di Barbareschi su Rai2

Il programma condotto da Luca Barbareschi andrà in onda in prima serata su Rai2. Se mi lasci non vale avrà inizio il 21 ottobre e si concluderà il 18 novembre. Dunque sarà trasmesso ogni lunedì per un totale di cinque puntate. Come tutti i programmi targati Rai sarà possibile seguirlo in diretta o in streaming su RaiPlay.