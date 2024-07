video suggerito

Temptation Island 2024, anticipazioni seconda puntata del 4 luglio: falò di confronto, paura e lacrime Cosa succederà nella seconda puntata di Temptation Island 2024 in onda giovedì 4 luglio alle ore 21:30 su Canale5: la decisione di Lino Giuliano sul falò anticipato con la fidanzata Alessia Pascarella, le lacrime di Matteo Vitali, la paura di Jenny Guardiano e la rabbia di Raul Dumitras. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island 2024 in onda giovedì 4 luglio alle ore 21:30 su Canale5. Nel nuovo appuntamento con il programma condotto da Filippo Bisciglia non mancheranno i colpi di scena. Lino Giuliano deciderà se accettare il falò di confronto anticipato con la fidanzata Alessia Pascarella, poi le lacrime di Matteo Vitali per la fidanzata Siria Pingo, la paura di Jenny Guardiano per il futuro del rapporto con Tony Renda e la rabbia di Raul Dumitras.

Le anticipazioni della seconda puntata: Alessia chiede il falò di confronto a Lino

Alessia Pascarella ha sofferto molto nel vedere il suo fidanzato Lino Giuliano affascinato dalla tentatrice Maika Randazzo. Così, per la seconda volta, ha chiesto al fidanzato il falò di confronto anticipato: "Non si farà la vacanza qua". Lino è stato convocato davanti al falò e lì ha scoperto che la fidanzata Alessia gli ha chiesto per la seconda volta di avere un confronto con lui. Filippo Bisciglia gli ha comunicato: "Lino, ti ho fatto venire da solo perché ho una comunicazione da farti, la tua fidanzata Alessia – per la seconda volta – ha richiesto un falò di confronto anticipato". Per conoscere la sua risposta e scoprire se si presenterà al falò, non resta che attendere la puntata in onda giovedì 4 luglio. Ma i colpi di scena non sono finiti.

La rabbia di Raul e le lacrime di Matteo

Nella seconda puntata di Temptation Island 2024 in onda giovedì 4 luglio, Jenny Guardiano esprimerà il suo timore per il futuro della relazione con Tony Renda: "Ho una paura che non vi rendete conto". Matteo Vitali, fidanzato di Siria Pingo, scoppierà a piangere: "Non la voglio perdere". Vittoria Bricarello, vedendo un video del fidanzato Alex Petri esclamerà: "Non ce la faccio, no, no". Raul Dumitras sempre più furioso con la fidanzata Martina De Ioannon: "Ma non ti vergogni?". Poi, l'annuncio di Filippo Bisciglia alle fidanzate: "Uno dei vostri fidanzati ha richiesto il falò di confronto anticipato". E infine l'incredulità di Christian Lanfranchi, fidanzato di Ludovica Ronzitti. Nel guardare un video appare demoralizzato: "Io non ci posso credere".