video suggerito

Temptation Island chiude con due puntate speciali, poi il ritorno a settembre con la nuova edizione Temptation Island si prepara ad una chiusura coi fiocchi. L’ultima puntata è prevista per il 25 luglio, ma ci sarà un doppio appuntamento per il finale si stagione, previsto con una nuova puntata il 24 luglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il programma più visto dell'estate in tv, ovvero Temptation Island, si prepara alla chiusura. Il reality dei sentimenti è ormai arrivato in dirittura d'arrivo e stavolta si prepara con una doppia puntata. La chiusura è prevista per il 25 luglio, con l'ultimo falò di confronto. Ma come confermato già nelle scorse puntate, ci sarà un nuovo appuntamento a partire da settembre, con una nuova edizione.

Temptation Island chiude con cuna doppia puntata

Gli appassionati della trasmissione, quindi, dovranno sedersi davanti alla televisione per due serate di seguito per scoprire come si concluderà l'esperienza delle coppie che hanno preso parte a questa edizione. Le ultime puntate, infatti, (come confermano a Fanpage.it fonti informate) andranno in onda il 24 e il 25 luglio, dove saranno raccontati gli ultimi falò di confronto, che seguiranno una puntata particolarmente accesa, quella del 18 luglio che, quindi, prepara all'appuntamento conclusivo. Le coppie sono ormai arrivate al culmine del loro percorso e se alcune hanno già detto addio alla loro storia d'amore, altre, magari, saranno in grado di rimettersi in sesto, nonostante quanto accaduto nei rispettivi villaggi. Tra gli scontri più accesi, si prevedono scintille tra Raul e Martina che, finora, non hanno certo annoiato il pubblico di Canale 5.

Una nuova edizione di Temptation Island a settembre

Nel frattempo ci si prepara già per la versione autunnale del programma, con una nuova edizione prevista già per il prossimo settembre. Nuove coppie, nuove dinamiche e amori da mettere alla prova. Un'edizione, non estiva, era già stata annunciata lo scorso anno, ma poi non fu più realizzata, stavolta, come reso noto anche durante le puntate, c'è tutta l'intenzione di confezionare il programma, con tanto di annuncio pubblicato sui social per invogliare chi desidera partecipare, a presentarsi ai casting.