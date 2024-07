Temptation Island 2024, anticipazioni terza puntata dell’11 luglio: Alessia furiosa con Lino, lacrime e rabbia

video suggerito

La terza puntata di Temptation Island 2024 va in onda stasera, giovedì 11 luglio, alle ore 21:20 su Canale5. Nel nuovo appuntamento con il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia non mancheranno i colpi di scena. Il conduttore, infatti, ha annunciato che una coppia "arriverà a un punto cruciale del proprio percorso". Ci sarà il falò di confronto? Una cosa è certa, nel video di anticipazioni Alessia Pascarella appare furiosa e sembra pronta ad abbattere ogni ostacolo che la separa dal villaggio dei fidanzati dove si trova Lino Giuliano, che per l'ennesima volta si è rifiutato di incontrarla.

Le anticipazioni della terza puntata: il falò di confronto

Filippo Bisciglia ha annunciato che la terza puntata di Temptation Island sarà particolarmente frizzante: "Nel prossimo appuntamento il viaggio nei sentimenti delle nostre coppie regalerà colpi di scena assolutamente inattesi. Tra dubbi, scoperte, delusioni e nuovi avvicinamenti, una delle coppie arriverà a un punto cruciale del proprio percorso. Quale sarà?". A giudicare dalle parole del conduttore, dunque, potrebbe esserci il falò di confronto per una delle coppie ancora nel villaggio. Nelle anticipazioni ufficiali si nota Alessia Pascarella furiosa con il fidanzato Lino Giuliano che per l'ennesima volta si è rifiutato di incontrarla. La donna intima agli addetti ai lavori che la circondano di aprire la porta che conduce al villaggio dei fidanzati. Poi, aggiunge di essere pronta ad attraversare la spiaggia.

Lacrime a fiumi per Raul e Matteo, i dubbi di Vittoria

Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island svelano anche che Raul Dumitras, fidanzato di Martina De Ioannon, sarà sempre più avvilito. Vedendo un filmato della sua compagna esclamerà: "Ma io posso stare a guardare la persona che amo che fa queste cose". Anche Vittoria Bricarello sarà delusa dal fidanzato Alex Petri: "Si sta facendo un'altra storia di là". Matteo Vitali sarà sempre più confuso. Della fidanzata Siria Pingo dirà: "Non la capisco più, ma io che caz** mi ci sono confuso a fare con una persona così". Non mancheranno le lacrime, che a quanto pare scorreranno a fiumi sia per le fidanzate che per i fidanzati Raul e Matteo.