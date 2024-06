video suggerito

A che ora inizia Temptation Island e dove vedere le puntate in diretta streaming e in replica Oggi, giovedì 27 giugno, c'è il primo appuntamento con Temptation Island. Il programma va in onda su Canale 5 alle ore 21.20.

L'appuntamento con la prima puntata di Temptation Island è per stasera, giovedì 27 giugno, alle ore 21.20 su Canale 5. Il programma, condotto da Filippo Bisciglia, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity e in replica il giorno successivo (ogni venerdì alle ore 21.10 su La5). Protagoniste dello show le sette coppie formate da Siria e Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Raul e Martina, Vittoria e Alex, Luca e Gaia e Lino e Alessia.

A che ora inizia Temptation Island 2024 stasera su Canale 5

La prima puntata di Temptation Island va in onda giovedì 27 giugno alle ore 21.20 (fino all'1 di notte circa) su Canale 5. Lo show verrà trasmesso ogni giovedì in prima serata e dovrebbe durare per tre settimane. Il programma ha luogo presso il resort l'Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula in Sardegna. Per questa decima edizione le puntate dovrebbero essere sei, dal 27 giugno al 1 agosto. L'ultimo appuntamento con le coppie servirà a capire "cosa è successo alle coppie" nel momento del ritorno a casa. Le sette coppie, molto diverse tra loro e separate durante tutta la durata del programma, verranno messe alla prova da 26 ragazze: tredici tentatori e tredici tentatrici.

Temptation Island in diretta streaming su Witty e Mediaset Infinity

È possibile seguire la diretta streaming di Temptation Island sia su Witty Tv (sul sito verranno caricati anche video esclusivi e approfondimenti sulle sette coppie in gara) che su Mediaset Infinity e Peackock. Oltre ai canali tv, anche sui canali social ufficiali, come Instagram, verranno pubblicati contenuti in tempo reale.

Come vedere le repliche di Temptation Island 2024

Le repliche di Temptation Island, in onda ogni giovedì in prima serata su Canale 5, sono disponibili il venerdì alle 21.10 su La5 (canale 30 del digitale terrestre).