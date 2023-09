Fabrizio Corona provoca Cattelan: “Invece di infamare Belen, fammi una statua e sistemati i capelli” Fabrizio Corona festeggia per gli ascolti vincenti di Belve e lancia frecciatine ad Alessandro Cattelan, al quale Belen Rodriguez ha dato forfait. Corona prende le parti della showgirl, finita nel mirino del sarcasmo di Cattelan in puntata: “Se sta male va lasciata stare”.

A cura di Giulia Turco

Fabrizio Corona festeggia per gli ascolti di Belve, nell’esordio di stagione che ha ospitato la sua intervista, oltre a quella di Stefano De Martino ed Arisa. Il programma di Francesca Fagnani arriva a toccare il 10% di share, un ottimo risultato per Rai 2, con 1.5637.000 spettatori medi nel corso della prima serata.

Gli ascolti di Belve e la frecciata di Corona a Cattelan

Corona ringrazia Fagnani e si gode la curva di ascolti che, in prossimità della messa in onda della sua intervista ha subito un picco. Subito dopo la curva discende, com’è prevedibile considerando che si passa alla seconda serata, e lascia al debutto di stagione di Stasera C’è Cattelan un ascolto medio di 555.000 spettatori pari all’8.3% di share. Dati comunque incoraggianti, solo di poco inferiori al debutto dello scorso anno nella stessa fascia oraria.

In occasione del suo primo appuntamento con il late show, Alessandro Cattelan ha ospitato Annalisa, Tedua e Cecile Sala. Sarebbe dovuta essere presente anche Belen, che per motivi personali avrebbe dato forfait all’ultimo, come ci ha tenuto a precisare il conduttore. Cogliendo la palla al balzo, Fabrizio Corona ne approfitta per incalzarlo sulla sconfitta agli ascolti tv: “Cattelan invece di infamare Belen, che se sta male va lasciata stare, fammi una statua e torna con un taglio di capelli che si addice al tuo stato di uomo medio senza talento e sopravvalutato”, scrive l’ex paparazzo via social, taggando il conduttore.

Leggi anche Fabrizio Corona alla prima puntata di Belve su Rai2

(Instagram Story di Fabrizio Corona)

Il forfait di Belen su Rai 2 e le spiegazioni di Cattelan

A poche ore dalla messa in onda della puntata del suo show, Alessandro Cattelan ha fatto sapere che Belen Rodriguez ha ritirato la sua partecipazione. “Non ha più risposto al telefono, pare non stia benissimo”, ha informato il suo pubblico. Ben presto però le indiscrezioni ha non rivelato uno scenario diverso, raccontando che la showgirl argentina avrebbe disertato il late show di Cattelan preferendo essere ospite a Domenica In da Mara Venier, sulla rete ammiraglia. Dev’essersela legata al dito il conduttore che, in diretta nel corso del suo programma, ha mostrato una Instagram Stories di Belen che brinda ad un tavolo con un drink in mano. “Eccola con un bicchiere, credo sia all’asl, mi sembra l’asl questa”, ha ironizzato. “Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui”, ha aggiunto, lasciando intendere che i motivi del suo forfait fossero ben altri, magari legati alla messa in onda della puntata di Belve in cui sono stati intervistati Stefano De Martino e Fabrizio Corona.