Ascolti tv martedì 26 settembre: chi ha vinto tra Belve, Morgane – Detective Geniale e Fast & Furious I dati Auditel di martedì 26 settembre. Chi ha vinto la gara degli ascolti tra la serie tv Morgane – Detective Geniale 3 trasmessa da Rai1, il film Fast & Furious 9 proposto da Canale5 e Belve con Francesca Fagnani su Rai2.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di martedì 26 settembre ha offerto agli spettatori film, serie tv, documentari e programmi di intrattenimento. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Morgane – Detective Geniale 3. Canale5 ha lasciato spazio al film Fast & Furious 9 – The Fast Saga. Su Rai2, invece, ha avuto inizio la nuova edizione di Belve con Francesca Fagnani. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida tra Morgane – Detective Geniale, Fast & Furious 9 e Belve

Rai1 ha trasmesso il terzo e il quarto episodio della terza stagione di Morgane – Detective Geniale 3. La serie tv con Audrey Fleurot è stata seguita da 2.345.000 spettatori pari al 14.7% di share, attestandosi come programma più visto della serata. Canale5 ha proposto agli spettatori Fast & Furious 9 – The Fast Saga. Il film di Justin Lin con Vin Diesel e Michelle Rodriguez è stato seguito da 1.700.000 spettatori con l’11.1% di share. Su Rai2, invece, spazio alla prima puntata di Belve. Francesca Fagnani ha intervistato Stefano De Martino che ha parlato della fine del matrimonio con Belén Rodriguez, Arisa ha raccontato le sue fragilità e insicurezze e Fabrizio Corona ha ripercorso la sua vita e ha confidato che il figlio Carlos al momento sta poco bene. Ottimo riscontro negli ascolti per la prima puntata, che è stata seguita da 1.637.000 spettatori pari al 10% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste e i relativi dati Auditel. Rai3 ha trasmesso il documentario La cattura – Caccia a Matteo Messina Denaro. Realizzato in collaborazione con il Comando Generale dei Carabinieri, è stato seguito da 949.000 spettatori con il 5.2% di share. Italia1 ha lasciato spazio a Tre uomini e una gamba. Il film con Aldo, Giovanni e Giacomo ha registrato 930.000 spettatori con il 5.3% di share. Su Rete4, infine, il consueto appuntamento con È sempre Cartabianca. Il programma condotto da Bianca Berlinguer ha interessato 892.000 spettatori con il 6.6% di share.