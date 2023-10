Fabrizio Corona: “Belen non sta bene. Se non fossi andato in carcere, De Martino non sarebbe esistito” Fabrizio Corona si è raccontato in una lunga intervista a Domenica In. A Mara Venier ha parlato degli anni in carcere, del rapporto con i genitori e di quello con l’ex moglie Nina Moric e con il figlio Carlos. Il 21enne, proprio negli ultimi giorni, è tornato a vivere con la madre che non vedeva da anni.

A cura di Elisabetta Murina

Fabrizio Corona è il primo ospite della puntata del 1 ottobre di Domenica In. Dopo l'intervista a Belve con Francesca Fagnani, l'ex re dei paparazzi si è raccontato nel salotto di Mara Venier, parlando della sua vita oggi, degli anni in carcere, di Nina Moric e del figlio Carlos, ma anche della sua famiglia.

L'amore per Nina Moric e Belen Rodriguez

Nina Moric e Belen Rodriguez

Nel corso della sua vita, Corona ha avuto due grandi amori. Il primo quello con Nina Moric, madre di suo figlio Carlos, incontrata per la prima volta in aeroporto a Los Angeles alla fine degli anni Novanta. Poi, a distanza di qualche tempo, un secondo incontro galeotto dopo il quale per 8 anni non si lasciarono mai. Ma perché è finito il loro matrimonio? Alla domanda di Mara Venier, Corona ha risposto così:

Ero diventato un demone nel mio lavoro, per il lavoro e il successo ho abbandonato tutto quello che mi circondava. C'è una cosa che accomuna tutte le mie donne, che sono persone molto fragili e profonde.

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona

Poi l'arrivo nella sua vita di Belen Rodriguez, con la quale ha mantenuto oggi un rapporto di affetto e stima, tanto da prendere spesso le sue difese, anche nella relazione di lei con Stefano De Martino, padre del figlio Santiago:

A Belen voglio un bene che la metà basta. Anche lei mi ha lasciato di fronte a 13 anni di galera. Se non fossi andato lì, magari non sarebbe mai esistito De Martino, sarebbe rimasta con me. Poi ci siamo lasciati e non l'ho mai più vista. Un giorno, dopo 8 mesi, lei era incinta e capitiamo sullo stesso volo. Si mette a piangere, siamo stati abbracciati tutti il volo. Adesso ci vogliamo bene.

Oggi Corona è fidanzato con Sara Barbieri, che ha 23 anni ed è presente in studio ad assistere alla sua intervista. Un amore che sembra avergli fatto cambiare prospettiva: "Sto con lei che ha 23 anni ma ha la testa di una donna di 50. Mi dà la gioia di vivere e la leggerezza".

"Dopo l'intervista a Belve, Carlos è tornato da sua madre"

Fabrizio Corona e il figlio Carlos

Corona ha infine parlato del suo presente, rivelando che dopo l'intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve, il figlio Carlos è tornato a vivere con la madre Nina Moric perché lei si è rifatta viva:

Dopo l'intervista della Fagnani, si è fatta viva la madre ed è da giovedì che è da lei, che non vedeva da tantissimi anni. Non la vedeva perché lei stava male. Da un lato sono contento, nella speranza che Nina possa stare meglio e tornare a essere la madre che si prende cura di Carlos. Dall'altra, la grandissima preoccupazione è che lei possa non reggere e Carlos ritornare in condizioni pietose a casa o persino in Croazia. Perché non vado a prenderlo? Sono stanco di queste battaglie mediatiche, sono nella fase in cui aspetto.

Quanto al rapporto tra padre e figlio, Corona ha spiegato: "Carlos adesso ha 21 anni, ha i suoi giudizi molto estremi, ama suo padre a prescindere. È sempre venuto in galera ai colloqui, conosce il lavoro che faccio e come vivo".

Fabrizio Corona, la libertà di oggi e gli anni in carcere

Dopo oltre 10 anni in carcere, lo scorso 23 settembre, Corona è un uomo libero. A Mara Venier ha infatti raccontato la sua nuova vita, dicendo di star bene:

È un periodo in cui sono sereno e contento. I problemi ci sono sempre, ma non sono quelli legati alla galera e alla detenzione. La libertà è la cosa più importante nella vita di un essere. Sono riuscito a trovare la libertà anche in carcere. La mia detenzione l'ho vissuta in maniera drammatica quando mi scontravo con le istituzioni, ma ho avuto anche momenti di divertimento, dolcezza. Un pezzo di vita vissuto pienamente.

Poi ha ricordato il periodo passato in cella, dove ha incontrato molte persone che negli anni gli hanno voltato le spalle:

In carcere non ho trovato umanità, è la più grande cavolata che si dice. Difficilmente incontri persone buone che ti si legano. Io ho trovato persone che mi hanno pugnalato alle spalle, nel carcere è un mondo a sé. Ho fatto un sacco di cavolate, ho violato la legge e sono tornato in carcere molte volte.

Nonostante le notizie circolate sul suo conto, Corona non ha mai pensato di togliersi la vita negli anni passati in carcere. Quella notizia è stata strumentalizzata e lui ne era a conoscenza:

Non ho mai pensato di farla finita, anche se è stato detto ed è stato strumentalizzato. Ero consapevole della strumentalizzazione, l'ho fatta io. La mia pena era ingiusta. La comunicazione mediatica influenza anche le sentenze di oggi. Non ho fatto finta di stare male, ma sai come pilotarla perché devi far vedere che la pena non è quella. Sono riuscito a uscire prima. È vero che ho sfidato la Magistratura, ma ho sfidato un sistema che non va bene. Rifarei tutto quello che ho fatto.

Il rapporto con i genitori Vittorio e Gabriella

Fabrizio Corona e la madre Gabriella

Mara Venier ha poi parlato con Corona del suo rapporto con i genitori, la madre Gabriella e il padre Vittorio, scomparso nel 2007. Oggi, l'ex re dei paparazzi non ha un legame con la donna e non intende recuperarlo:

Mia madre è stata una delle persone che più è stata male per me. È normale che una madre soffra in maniera impressionante, ma credo dovesse pensare al mio bene. Io ho bisogno di serenità fuori, non posso colpevolizzarmi. Quando ero ragazzo, avevo bisogno di lei, oggi che sono padre di famiglia e uomo di 50 anni, no. Siamo in rottissima perché viviamo su due mondi opposti. Questo distacco da mia madre mi rende felice, sentirla è un problema quotidiano. A 50 anni, libero, mi merito di fare il ca**o che voglio, senza il pensiero per lei. Non accetto nessuno mi dica cosa fare.

Opposto è stato il rapporto che l'ex re dei paparazzi ha avuto con il padre Vittorio, scomparso nel 2007, con cui da giovane ha lavorato e con cui ha sempre avuto in comune la creatività: "Anche se siamo all'opposto, abbiamo avuto la creatività in comune. Era incorruttibile, un uomo di grande eleganza".

Il legame con Lele Mora

Lele Mora e Fabrizio Corona

I primi anni di carriera di Corona sono legati alla figura di Lele Mora. Era il 1997 quando per la prima volta le loro strade si sono incontrate, per poi separarsi in modo piuttosto burrascoso: