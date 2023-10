Fabrizio Corona sarà ospite da Nunzia De Girolamo per altre verità sullo scandalo scommesse Fabrizio Corona sarà ospite di Nunzia De Girolamo ad Avanti Popolo per raccontare nuovi aggiornamenti sullo scandalo scommesse calcistiche. L’intervista andrà in onda nella puntata di martedì 17 ottobre in prima serata su Rai 3, poco dopo la diretta di Inghilterra-Italia.

A cura di Giulia Turco

Fabrizio Corona continua il suo tour di ospitate televisive nel servizio pubblico. Dopo essersi raccontato a Belve da Francesca Fagnani e aver preso parte ad una puntata di Domenica In con Mara Venier, Corona sarà ospite in studio ad Avanti Popolo, il nuovo programma di Nunzia De Girolamo su Rai 3, dove ci si aspetta che riveli nuove scottanti verità sullo scandalo scommesse calcistiche.

L’intervista di Fabrizio Corona ad Avanti Popolo

Dopo l’intervista a Francesco Boccia, Nunzia De Girolamo ospiterà in studio Fabrizio Corona, nella puntata del suo show Avanti Popolo, che andrà in onda martedì 17 ottobre su Rai 3. Sarà l’occasione per rivelare alcune importanti novità e risvolti sul caso delle scommesse calcistiche che ha coinvolto diversi esponenti di serie A, da Zaniolo a Tonali, Fagioli e Zalewski. “Dirò tutto al programma di Nunzia De Girolamo, subito dopo la partita”. Il programma andrà infatti in onda poco dopo l’appuntamento su Rai 1 con Inghilterra-Italia. “Faremo altri nomi e sveleremo la nostra fonte delle notizie”, ha anticipato Corona al Corriere della Sera. “È lo zio di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho, amico intimo di Mario Balotelli”. L’ex agente fotografico è sicuro degli ascolti garantiti che porterà alla trasmissione di De Girolamo: “Faremo il 15% di share”, ha assicurato ai microfoni di Radio Radio.

Gli ultimi aggiornamenti sullo scandalo scommesse

Dopo le dichiarazioni a proposito del coinvolgimento dell’ex del Milan Tonali e dell’ex giocatore della Roma Zaniolo, Fabrizio Corona nelle ultime ore ha fatto anche il nome di Zalewski, come persona coinvolta nell’ormai noto scandalo scommesse calcistiche. Sulla piattaforma social di Dillinger, l’ex paparazzo ha fatto sapere che anche il calciatore polacco della Roma sarebbe coinvolto nell’inchiesta della Procura di Torino che per ora vede indagati tre nomi certi, ma che potrebbe allargarsi ad altri dieci calciatori finiti sotto la lente d’ingrandimento.