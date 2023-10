Caso scommesse, Corona: “Farò il quarto nome dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo, è della Roma”. Le news di oggi

Le ultime news in diretta sul caso scommesse nel calcio che ha coinvolto Fagioli, Tonali e Zaniolo. La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta che vede per ora indagati Fagioli, Zaniolo e Tonali ma che potrebbe allargarsi con altri 10 calciatori coinvolti che per ora sono sotto la lente d'ingrandimento. Il centrocampista della Juventus ha ammesso di aver scommesso su partite di calcio, autodenunciandosi alle autorità sportive. Nelle sue chat in cui si fa riferimento alle scommesse sono spuntati i nomi degli altri colleghi con le indiscrezioni e anticipazioni di Fabrizio Corona che stanno inevitabilmente accelerando il lavoro degli inquirenti. Il fotografo è pronto a fare il quarto nome, alle 14 di oggi: si tratta di un calciatore della Roma.

L'accusa è quella di aver giocato sfruttando piattaforme di scommesse illegali, muovendo cifre importanti. Nel caso di Fagioli, si parla di centinaia di migliaia di euro. Per questo la polizia è arrivata a Coverciano nel ritiro della Nazionale per notificare l'avviso di garanzia a Zaniolo e Tonali e sequestrare smartphone ed altri device. Sugli stessi potrebbero esserci i riferimenti per provare a tracciare le scommesse fatte. I due giocatori nel frattempo hanno lasciato il ritiro.

Se dal punto di vista penale i giocatori coinvolti nel caso scommesse rischiano una multa, potrebbero arrivare stangate dalla giustizia sportiva con squalifiche fino a 3 anni anche per chi come Zaniolo e Tonali gioca all'estero. Diverso il caso dei club che per l'omessa denuncia rischiano multe e inibizioni per dirigenti e tesserati.

