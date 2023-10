Cosa rischiano la Juventus e i suoi giocatori per le scommesse di Fagioli: comma 5 dell’articolo 24 Nicolò Fagioli rischia una pesante squalifica qualora risulti che ha effettivamente piazzato scommesse su partite di calcio. Ma anche la Juventus e gli altri giocatori e tesserati del club bianconero rischiano di essere puniti in base al comma 5 dell’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva.

Momento difficilissimo per Nicolò Fagioli, che da stamattina è finito travolto dalla notizia dell'indagine della Procura di Torino sul suo conto per aver piazzato scommesse su piattaforme online illegali, ovvero non autorizzate dall'Agenzia dei Monopoli di Stato. Un'inchiesta che qualora confermasse che il 22enne centrocampista della Juventus ha effettivamente effettuato quelle giocate su siti di bookmakers fuorilegge non dovrebbe avere conseguenze pesanti per lui: Fagioli potrebbe chiudere la vicenda sul piano della giustizia ordinaria con un'oblazione, ovvero col versamento di una somma in denaro.

La situazione cambia radicalmente per il giocatore piacentino sul piano della giustizia sportiva, dove il fatto di aver scommesso su partite di calcio anche non italiano – se provato – mette a pesante rischio la sua carriera. In base all'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportivo, la violazione del divieto di scommesse "comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000".

Nicolò Fagioli con la maglia della Juventus

Tre anni di squalifica (minimo) sarebbero una mazzata devastante per Fagioli, che pagherebbe carissimo un comportamento che tutti i calciatori sanno bene di dover assolutamente evitare: la parola scommesse è proibitissima nel vocabolario degli sportivi, a maggior ragione se di alto livello e strapagati come un giocatore di Serie A, uno dei migliori prospetti del calcio italiano, che quest'anno ha trovato ampio spazio nella Juve di Allegri.

Ma cosa rischiano la Juventus e i suoi giocatori per le scommesse di Fagioli?La fattispecie è regolata dal comma 5 del medesimo articolo 24 del CGS, che infatti si intitola "Divieto di scommesse e obbligo di denuncia". Quest'ultima parte è quella che potrebbe mettere nei guai chiunque nel club bianconero sapesse qualcosa sulle scommesse di Nicolò.

"I soggetti di cui all'art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 15000", è il dettato della norma in questione.

La formazione titolare della Juventus contro il Lecce il 26 settembre: c'è anche Fagioli

I soggetti di cui all'articolo 2 del Codice sono "società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale", nonché i "soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, le persone comunque addette a servizi delle società stesse e coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale".

Una vastità di soggetti che qualora, all'interno del mondo Juventus, fossero stati a conoscenza delle scommesse piazzate da Fagioli (e non sarebbe cambiato niente se le avesse fatte su siti autorizzati) rischiano dunque una squalifica minimo di 6 mesi e un'ammenda minimo di 15mila euro.