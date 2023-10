Corona fa i nomi di Tonali e Zaniolo dopo Fagioli per il caso scommesse: “Persino in panchina” L’ex re dei paparazzi è stato di parola e, nel pomeriggio, attraverso il sito Dillinger News ha svelato l’identità degli altri giocatori, Tonali e Fagioli, dopo le anticipazioni sulla vicenda Fagioli (al momento unico formalmente indagato). Corona è andato in Questura in qualità di persona informata sui fatti.

Fabrizio Corona ha fatto i nomi di Zaniolo e Tonali quali "calciatori che scommettono".

Fabrizio Corona lo aveva promesso ed è stato di parola. Alle 16, attraverso il profilo Instagram di Dillinger News, ha sganciato l'ennesima bomba sul mondo del calcio e fatto i nomi degli altri calciatori che scommettono: "Sono Tonali e Zaniolo", le parole dell'ex re dei paparazzi che in mattinata era tornato sul caso Fagioli, sull'indagine della Procura di Torino (contestualmente, quella aperta anche dalla Procura della Figc) e sulle rivelazioni che aveva già fatto nell'estate scorsa in riferimento (anche se allora non fu così esplicito) al centrocampista della Juventus.

In realtà aveva menzionato un solo giocatore "molto più famoso" del centrocampista bianconero, poi ha gettato nell'agone con una breaking news l'identità dell'ex milanista (oggi tra le fila del Newcastle) e dell'ex romanista (attualmente all'Aston Villa).

"Un informatore mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina – si legge nelle dichiarazioni di Corona riportate da Dillinger News -. I nomi mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima".

A proposito dell'attendibilità delle dichiarazioni rese, c'è ancora un passaggio del post che va a corredo della divulgazione che potrebbe avere effetti dirompenti qualora fosse vera: "Alle 18 le prime prove sui calciatori coinvolti. Nel corso della prossima settimana tutte le prove e i documenti con audio e nomi".

Le storie condivise su Instagram da Fabrizio Corona sul pomeriggio convulso prima dell’annuncio sull’identità dei calciatori.

Pomeriggio convulso e agitato per Corona e i suoi collaboratori, come si evince anche da un audio e da un video condivisi sui social che avevano addirittura paventato un rinvio dell'annuncio ufficiale. "Sto andando in Questura a Milano – aveva ammesso parlando dall'auto e fornendo dettagli sulla visita della polizia a casa -. Sto andando volontariamente a essere sentito come persona informata sui fatti. Quindi per queste problematiche, il nome dei due calciatori, anche se dovessero impedircelo, li faremo lo stesso ma alle 18″. Nella realtà invece sono emersi subito.

Allo stato dei fatti, l'unico calciatore che risulta formalmente indagato al momento è Fagioli che – come chiarito dai suoi legali in riferimento alle dichiarazioni rese in procura dall'assistito – s'è auto-denunciato e messo a disposizione degli inquirenti. Ai quali avrebbe già confermato di aver effettuato le scommesse oggetto di contestazione nel dossier che fa capo al pm Manuela Pedrotta.

Dal punto di vista sportivo il 22enne centrocampista bianconero rischia una squalifica di almeno 3 anni (in base all'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva) e un'ammenda non inferiore a 25 mila euro. Ma non è l'unico sotto la lente della magistratura e degli organi federali: nei guai potrebbero trovarsi con l'accusa "omessa denuncia" (comma 5 dello stesso articolo 24) anche quei compagni di squadra che erano a conoscenza della sua attività ma hanno preferito tacere.