Stefano De Martino dopo Belen ritrova il sorriso con Martina Trivelli: le nuove foto della coppia Stefano De Martino pare abbia ritrovato il sorriso con Martina Trivelli, la 26enne di Pescara con il quale fu paparazzato dai fotografi di Chi. Le nuove immagini di Diva e Donna lo ritraggono in sella al suo scooter con la nuova fidanzata. È la prima ragazza accanto a lui dopo Belen Rodriguez.

A cura di Gaia Martino

Dopo aver archiviato il ritorno di fiamma (fallito) con Belen Rodriguez, Stefano De Martino si sta godendo la sua nuova relazione con Martina Trivelli, la giovane 26enne con il quale è stato paparazzato per la prima volta ad inizio settembre. A fotografarli nuovamente insieme è il settimanale Diva e Donna: le immagini mostrano una passeggiata in scooter della coppia.

Le nuove foto di Stefano De Martino e Martina Trivelli

Stefano De Martino è stato paparazzato di nuovo in compagnia di Martina Trivelli: Diva e Donna ha beccato i due durante una passeggiata in scooter per le vie di Milano. "Stefano ha ritrovato il sorriso" – scrive il settimanale – dopo la separazione da Belen Rodriguez, attualmente impegnata con Elio Lorenzoni.

La nuova conoscenza del conduttore napoletano, pronto a debuttare come voce narrante a Il Collegio, è spuntata fuori con le foto scattate dai paparazzi di Chi, rese pubbliche la scorsa settimana. I due, dopo una cena a lume di candela, si erano ritirati insieme nell'appartamento di lui per poi lasciarlo il giorno seguente, insieme.

Chi è Martina Trivelli

26 anni, di Pescara, Martina Trivelli vive a Milano e lavora nella divisione commerciale dell'azienda di cosmetici Filorga come Retail Specialist. Nonostante non sia un volto noto al mondo dello spettacolo, è molto seguita su Instagram. Il suo profilo – il cui nome è smart15 – è seguito da circa 16 mila followers.

Si tratta della prima donna accanto a Stefano De Martino dopo la rottura da Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha già confermato la sua nuova relazione con Elio Lorenzoni, Stefano De Martino, invece, ci tiene a proteggere la sua privacy: le foto dei paparazzi raccontano la sua nuova storia con Martina Trivelli, ma di conferme ufficiali o prime foto di coppia sui profili personali di Instagram non c'è traccia.