Stefano De Martino a Il Collegio: “Come se parlassi a mio figlio, sarò un po’ padre un po’ fratello” Stefano De Martino debutta a Il Collegio con la sua prima esperienza da voce narrante, dopo Giancarlo Magalli e Nino Frassica. “Mi lusinga. Riconoscere qualcuno dalla voce vuol dire che sei diventato parte della quotidianità delle persone”.

A cura di Giulia Turco

Stefano De Martino è la voce narrante della nuova edizione de Il Collegio, il docu reality di Rai 2 che torna in tv a partire da domenica 24 settembre. Un’esperienza inedita per il conduttore che rafforza la sua presenza sulla rete, dove è ormai uno dei volti affezionati.

Stefano De Martino voce narrante de Il Collegio

Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni Stefano De Martino ha raccontato le sensazioni al debutto di questa nuova esperienza professionale. È la sua prima volta come voce narrante di un programma, al quale non presterà il volto, lui che da ex ballerino poi showman ha sempre fatto della sua presenza scenica il cardine del suo successo. “È una cosa che mi lusinga e gratifica. Riconoscere qualcuno dalla voce vuol dire che le cose in qualche modo funzionano e che sei diventato parte della quotidianità delle persone”, spiega ai microfoni di Sorrisi. Non a caso infatti prima di lui due voci inconfondibili hanno raccontato il programma, da Giancarlo Magalli a Nino Frassica. Insomma, una bella eredità. Racconterà le vicende dei ragazzi, immersi nella realtà di un collegio anni 2000. “A volte commento come se parlassi a mio figlio, altre volte come se rivedessi me stesso. Sarà un po’ padre, un po’ fratello maggiore”.

De Martino ricorda la sua esperienza nella scuola di Amici

Quello degli anni 2000 d’altronde è il mondo della sua adolescenza, che Stefano De Martino ha trascorso nella scuola di Amici. “La convivenza con altri allividissero è stata un po’ il mio collegio”, riflette il conduttore. “Un bel collegio e una bella esperienza. Erano tutte materie che ci piacevano e di cui ci nutrivamo volentieri. Bello e formativo condividere speranze, passioni, un bel nutrimento per l’anima”. Quello di Maria De Filippi è un universo che negli anni gli ha offerto tante opportunità, del resto. Per il momento il conduttore non si sbilancia sulla possibilità di un suo ritorno sulla poltrona da giudice del serale della prossima edizione del talent show.