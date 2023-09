Il Collegio 8 cambia giorno, il docureality al via da domenica 24 settembre C’è la data di partenza dell’ottava edizione de Il Collegio, al via da domenica 24 settembre. In questi giorni è in rotazione il primo promo del docureality di Rai2.

A cura di Andrea Parrella

Il Collegio torna con una nuova edizione, l'ottava, che debutterà su Rai2 domenica 24 settembre. Lo spot della nuova stagione del programma è in rotazione in queste ore e non mostra ancora anticipazioni di quello che vedremo, ma si limita a riprendere il preside Bosisio, volto storico del programma, nell'atto di svolgere le funzioni per la riapertura delle scuole, evento di settembre con cui il docureality prodotto da Banijay tenta di andare ad intercettare. settembre su Rai 2.

Le novità de Il Collegio 8

L'ottava edizione de Il Collegio conterà su novità e importanti ritorni. Cambierà la voce narrante, ruolo che quest'anno è affidato a Stefano De Martino, volto di riferimento delle ultime stagioni della rete che subentra a Nino Frassica, voce della scorsa edizione. Nel cast, invece, oltre a molte conferme, ci sarà il rientro di un volto che aveva fatto la fortuna delle prime edizioni, quella di Maria Rosa Petolicchio, che dopo un anno sabbatico farà parte di nuovo del programma. Sarà il 2001 l'anno di ambientazione della prossima edizione de Il Collegio, quello degli attentati alle Torri Gemelle, del fenomeno della globalizzazione e di sconvolgimenti che hanno cambiato radicalmente il mondo e segnato la storia.

Il Collegio cambia giorno e passa alla domenica

In tutto sei puntate per Il Collegio 8, che quest'anno cambia giorno di programmazione, con la nuova collocazione nella domenica sera di Rai2 (seguirà poi una nuova edizione de La Caserma). Un'altra novità importante sarà quella dell'ambientazione. Il Collegio 8, infatti, si svolgerà in un nuovo istituto, l’antico Collegio San Francesco di Lodi. Il programma lascia dunque il Collegio Nazionale Regina Margherita di Anagni, dove erano state ambientate le ultime stagioni, succedendo al convitto di Celana a Caprino Bergamasco delle prime stagioni.

Il cast di alunni con le figlie di Carmen Di Pietro e Matilde Brandi

Il cast degli alunni de Il collegio è già disponibile sulla piattaforma di RaiPlay con le varie schede di presentazione dei ragazzi e una novità con l'ingresso delle figlie di Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro e Guendalina Iannone, figlia di Matilde Brandi.