Il Collegio, c’è anche la figlia di Matilde Brandi nel cast insieme a Carmelina Iannoni Il Collegio avrebbe arruolato un cast composto da alcuni giovani volti vip. Tra i partecipanti ai provini spuntano due volti giovanissimi già noti al mondo della tv: Guendalina Iannone, figlia di Carmen Di Pietro, e Aurora Costantini, una delle due gemelle di Matilde Brandi.

A cura di Giulia Turco

Il Collegio 8 sta per arrivare. La nuova edizione del docureality di Rai 2 inizia il 24 settembre, ma sulla piattaforma di RaiPlay sono già disponibili alcuni spezzoni tratti dai provini che i ragazzi hanno sostenuto. Tra i partecipanti spuntano due volti giovanissimi già noti al mondo della tv. Sono Guendalina Iannone, figlia di Carmen Di Pietro, e Aurora Costantini, una delle due gemelle di Matilde Brandi.

Giovani volti vip nel cast de Il Collegio

Per quella che si prospetta essere l’ultima edizione del programma. Il Collegio avrebbe arruolato un cast composto da alcuni giovani volti vip. Si tratta di alcuni figli d’arte, che sui social e sul piccolo schermo hanno già avuto modo di avere un piccolo spiraglio di popolarità. Carmelina Iannone si è fatta conoscere in occasione della partecipazione della mamma Carmen Di Pietro e del fratello Alessandro a L’Isola dei Famosi. È stata ospite di Ilary Blasi in studio a Cologno Monzese per supportare la loro partecipazione. Nel video con le gaffe dei ragazzi sottoposti al provino spunta anche il nome di Ilaria De Lellis, giovane papabile concorrente che, secondo i più attenti, potrebbe avere un qualche legame di parentela con l’influencer e conduttrice romana. Per il momento però non è arrivata alcuna conferma a riguardo e si tratta solo di un’ipotesi.

Chi è Aurora Costantini la figlia di Matilde Brandi

Inconfondibile invece la somiglianza mamma e figlia tra Matilde Brandi e Aurora Costantini, una delle due gemelle che la showgirl ha avuto nel 2006 dalla relazione con Marco Costantini. È in concomitanza con la nascita di Aurora e Sofia che Matilde Brandi decise ai tempi di prendersi una pausa dalla tv. “Avevano due nonne, una tata e un papà sempre presenti, ma io non mi sono mai voluta allontanare da loro”, ha fatto sapere nel corso della sua passata partecipazione al GFVip. In quell’occasione il pubblico aveva potuto conoscere Aurora, comparsa in alcuni video mostrati a Matilde nella casa.