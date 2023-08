Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro, tra i protagonisti de Il Collegio: la conferma Carmelina, figlia di Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni, parteciperà all’ottava edizione de Il Collegio. Fonti vicine a Fanpage.it confermano l’indiscrezione. La 15enne sarà alla sua prima esperienza televisiva. Il fratello Alessandro aveva già partecipato all’Isola dei famosi.

A cura di Stefania Rocco

Dopo Alessandro Iannoni, anche l’altra figlia di Carmen Di Pietro, la 15enne Carmelina, si prepara al suo bagno di popolarità. Fonti vicine a Fanpage.it hanno confermato che la giovanissima figlia della celebre showgirl parteciperà alla prossima edizione de Il Collegio, in onda su Rai2 a partire dal 24 settembre. Carmelina è già popolare su TikTok, in virtù di un profilo che conta oltre 16 mila followers. Ma con lo sbarco in televisione, la platea di sostenitori è certamente destinata ad allargarsi, anche in considerazione del seguito del quale già godono i suoi familiari.

Chi è Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro

Carmelina è la figlia di Carmen Di Pietro e del compagno Giuseppe Iannoni. Deve la sua popolarità alla madre, opinionista showgirl e personaggio televisivo. Le ultime apparizioni televisive della giovane risalgono allo scorso anno quando fu ospite di Ilary Blasi nello studio dell’Isola dei famosi per incoraggiare la madre e il fratello Alessandro, naufraghi della penultima edizione del reality show di Canale5. È al secondo anno di liceo ma, stando a quanto dichiarato dalla madre nel corso di alcune apparizioni tv, avrebbe avuto qualche problema durante il suo percorso scolastico.

La nuova edizione de Il Collegio con Stefano De Martino

Tra le novità previste per la prossima edizione de Il Collegio rientra certamente la partecipazione di Stefano De Martino. Il conduttore Rai sarà la nuova voce narrante del format dopo Giancarlo Magalli, Eric Alexander, Simona Ventura e Nino Frassica. La nuova stagione de Il Collegio sarà ambientata nel 2001 e vedrà, tra le novità, l’inserimento della figura del bidello e il ritorno della temibile professoressa Maria Rosa Petolicchio, docente di matematica e scienze naturali, che con la sorella Annamaria, insegnante di storia e geografia, formerà il duo delle Petolicchio sister.