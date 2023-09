Perla Maria, figlia di Maria Monsè, sui figli dei vip a Il Collegio: “Il mio agente era furioso” Perla Maria, figlia 17enne di Maria Monsè, si scaglia contro la produzione de Il Collegio 8 “rea” di avere permesso la partecipazione delle figlie di Matilde Brandi e Carmen Di Pietro e di avere, invece, bocciato la sua candidatura: “Hanno detto che non volevano figli di Vip”.

A cura di Stefania Rocco

Perla Maria, figlia di Maria Monsè, si scaglia contro la produzione de Il Collegio 8, programma televisivo di Rai2 che quest’anno avrà la voce narrante di Stefano De Martino. Come confermato da Fanpage.it, alla prossima edizione parteciperanno Carmelina, figlia di Carmen Di Pietro, e Aurora Costantini, figlia di Matilde Brandi. Una decisione che rompe con la linea adottate per le edizioni passate, permettendo per la prima volta l’ingresso nel cast ai figli dei personaggi già noti in tv. Perla, oggi 17enne, ha pubblicato un video su TikTok raccontando che la sua partecipazione al format sarebbe stata bocciata proprio perché “figlia di”.

La “denuncia” di Perla Maria, figlia di Maria Monsè

Dopo avere appreso la notizia della partecipazione delle figlie di Brandi e Di Pietro al reality show, Perla ha affidato il suo sfogo al suo profilo TikTok, uno sfogo condiviso dalla madre che l’ha riportato tra le sue Instagram stories. “Ho ricevuto una valanga di messaggi in cui mi chiedevate perché non ho fatto i provini avendo mia madre che lavora in tv e considerando che quest’anno hanno preso i figli dei vip. Il motivo per il quale non avete mai visto figli di Vip a Il Collegio è legato a una regola secondo la quale i figli dei Vip non possono partecipare”, ha spiegato la giovane, per poi aggiungere di avere comunque tentato di accedere ai casting quest’anno, “Quest’anno ho fatto un tentativo, mi sono iscritta ai casting senza specificare di essere figlia di Maria Monsè. Pensavo non si sarebbero accorti che sono la figlia di un personaggio che lavora in tv”. Ma l’identità della giovane sarebbe stata scoperta, “Quando il mio agente è andato a comunicare che mi ero iscritta ai casting, gli autori gli hanno fatto presente che sapevano che fossi la figlia di Maria Monsè e gli hanno detto ‘Che cosa si iscrive a fare? Sapete benissimo che i figli dei Vip non possono partecipare’. Quindi mi sono messa l’anima in pace”.

La reazione di Perla Maria di fronte all’ingresso delle figli di Brandi e Di Pietro

Solo successivamente, Perla Maria e il suo agente avrebbero scoperto l’eccezione alla regola che ha consentito alle figlie di Brandi e Di Pietro di partecipare al programma: “Due giorni fa arriva la notizia che due figlie di Vip parteciperanno a Il Collegio. Chiamo il mio agente e lui, arrabbiatissimo, chiama gli autori e chiede spiegazioni. Un autore gli ha detto che avevano deciso per questo cambiamento all’ultimo momento. Questo è quello che è accaduto. Nessuno mi ha avvertito”.