Clio Maria Bittoni, moglie di Giorgio Napolitano: i figli Giovanni e Giulio, cosa fanno nella vita

A cura di Daniela Seclì

Giorgio Napolitano e Clio Maria Bittoni

Venerdì 22 settembre è morto Giorgio Napolitano, il Presidente emerito della Repubblica aveva 98 anni. Era ricoverato in una clinica di Roma. Al suo fianco, la moglie Clio Maria Bittoni con la quale il Presidente ha vissuto una storia d'amore lunga 64 anni. La coppia ha due figli Giovanni e Giulio Napolitano.

Giorgio Napolitano e la lunga storia d'amore con Clio Maria Bittoni

Clio Maria Bittoni è nata a Chiaravalle, il 10 novembre del 1934. Una volta conseguito il diploma presso il liceo classico, Bittoni scelse di studiare Legge. Il primo incontro con Giorgio Napolitano avvenne proprio all'Università di Napoli, Federico II. Entrambi, infatti, erano iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza e, tra una lezione e l'altra, nacque il loro amore. Una volta conseguita la Laurea, decisero di lasciare Napoli per trasferirsi a Roma. Giorgio Napolitano intendeva intraprendere la carriera politica, mentre Clio Maria Bittoni desiderava lavorare come avvocato. In particolare, con in tasca la laurea e la specializzazione in diritto del lavoro, intendeva battersi in difesa dei lavoratori senza tutele, come i braccianti o gli operai che lavoravano in condizioni precarie e faticavano ad arrivare a fine mese. Nel 1959, Giorgio Napolitano e Clio Maria Bittoni diventarono marito e moglie. Il matrimonio venne celebrato con rito civile al Campidoglio di Roma. La donna, poi, iniziò a lavorare nell'ufficio legislativo della Lega delle Cooperative, ma nel 1992, quando Giorgio Napolitano venne eletto Presidente della Camera, decise di dimettersi. Le sue controparti, infatti, erano organismi istituzionali come la Presidenza del Consiglio o le commissioni parlamentari e, dunque, data la carica del marito, le sembrò inopportuno continuare. Negli anni al Colle, il Presidente – durante le visite di Stato o cerimonie di una certa rilevanza – è sempre stato accompagnato dalla moglie, che lo ha sostenuto e ha condiviso con lui gioie e responsabilità. Nel libro di Paola Severini, Le mogli della Repubblica, Bittoni disse del marito:

Non avrei mai potuto sposare un uomo che, in linea generale, non la pensasse come me. Non ho mai dovuto combattere per tenermelo, e dove andava? Non ho mai pensato che la nostra fosse una unione destinata a non durare, abbiamo sempre avuto una vita familiare molto intima, ad esempio abbiamo sempre lavorato nella stessa stanza, a lui non dà noia se, mentre sta scrivendo, io parlo al telefono con qualcuno.

I figli Giovanni e Giulio Napolitano

Giorgio Napolitano con il figlio Giulio

Giorgio Napolitano e Clio Maria Bittoni hanno avuto due figli. Il primogenito si chiama Giovanni Napolitano, è nato nel 1961 e dunque ha 62 anni. È responsabile dell'ufficio Affari internazionali dell'Autorità antitrust. Con la compagna Darlene Tymo ha avuto due figli: Simone, nato nel 1999 e Sofia, nata nel 1997. Il secondogenito, Giulio Napolitano, è nato nel 1969, dunque ha 54 anni. È avvocato professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università Roma Tre. Quanto alla sua vita privata, in passato ha avuto una relazione con la politica Marianna Madia. È stato Giulio Napolitano a comunicare ai media il peggioramento delle condizioni di salute del padre: