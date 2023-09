“Come concili la carriera con la vita da moglie?”, Annalisa perde la pazienza durante l’intervista Annalisa ancora una volta alle prese con le domande scomode sulla sua vita privata. “Nel mio immaginario non ho una vita da moglie. La vita è uguale a prima e meno male direi”, conclude la cantante irritata, ma la curiosità di chi la intervista non si esaurisce.

A cura di Giulia Turco

Annalisa ancora una volta messa alle strette dalle domande scomode della stampa e del pubblico. Dopo il video del fan con la domanda sulle bomboniere del matrimonio e le insistenti curiosità su una presunta gravidanza mai confermata, in radio la cantante si trova costretta a giustificare lo stare in equilibrio tra una carriera di successo e una storia d’amore che procede a gonfie vele.

Il video dell’intervista scomoda ad Annalisa

È diventato virale il video di un’intervista di Annalisa a Radio Zeta, durante la quale si discute dell’uscita del suo ultimo disco così come della sua vita privata. Di recente infatti la cantante ha sposato il compagno Francesco Muglia, una notizia che ha fatto parecchio chiacchierare il gossip, proprio per la riservatezza tipica di Annalisa. “Non vorrei essere indiscreto, ma come si concilia la vita della moglie con quella dell’artista?”, chiede ad un certo punto incuriosito il conduttore dell’emittente del gruppo Rtl. “Non c’è una vita diversa”, spiega Annalisa con una risata imbarazzata. “Nel mio immaginario non ho una vita da moglie. La vita è uguale a prima e meno male direi”, conclude la cantante. Non contento lo speaker insiste: “Io parlo di lavoro, ad esempio se hai un concerto tuo e un viaggio di nozze da organizzare”. Annalisa a quel punto sbotta: “Ma che domanda è? Bisogna trovare un equilibrio con tutto. È giusto se Condo me che non cambi nulla”.

Annalisa e le insistenti curiosità sulla gravidanza

In una recente intervista a Vanity Fair, Annalisa è tornata a parlare delle continue curiosità del pubblico su una sua presunta gravidanza. “Un po’ mi ha ferita sì, ma soprattutto perché è lo specchio di un retaggio culturale che abbiamo, una certa visione all’antica per cui una si sposa e dopo un mese si aspettano tutti che sia incinta”, ha spiegato la cantante. “È una cosa bella, però è anche una cosa molto intima. Non essendo incinta e non avendo alle spalle un percorso difficile l’ho gestita, ma non le nascondo che ho ricevuto decine di telefonate dai partenti. Non è il massimo”.