“Che bomboniera hai fatto?”, la reazione di Annalisa alla domanda sul suo matrimonio Annalisa osserva stralunata un fan che, dopo averle chiesto un selfie, le pone una domanda surreale a proposito del suo matrimonio con Francesco Muglia. Domanda che per contenuto e tono sembrava arrivare dritta da una puntata di Emigratis.

A cura di Stefania Rocco

“Auguri per il tuo matrimonio, Annalisa! Che bomboniera hai fatto?”, sembra arrivare dritta da una puntata di Emigratis la domanda che Annalisa si è vista rivolgere da un fan a proposito delle nozze con il neo marito Francesco Muglia. La cantante delle hit Bellissima e Mon Amour aveva accettato di scattare un selfie insieme a un uomo quando quest’ultimo, manifestando partecipazione e una certa conoscenza della vita privata della cantante, le ha chiesto quale fosse stata la bomboniera regalata in occasione del suo matrimonio. Esilarante l’espressione che si è dipinta per qualche istante sul viso dell’artista, che ha osservato il fan – probabilmente per capire se stesse scherzando – prima di allontanarsi ancora apparentemente confusa. Il video è finito sui social, provocando i commenti divertiti di diversi utenti.

Il matrimonio di Annalisa e Francesco Muglia

Annalisa ha sposato il fidanzato Francesco Muglia con una doppia cerimonia celebrata tra Assisi e Tellaro. Le nozze con il vicedirettore marketing di Costa Crociere sono arrivate a sorpresa, soprattutto considerato che i due avevano protetto accuratamente la loro storia d’amore negli anni che hanno preceduto il matrimonio. Solo le pubblicazioni di nozze affisse dal comune di Savona hanno permesso a fan e curiosi di scoprire le nozze fino a quel momento tenuto segrete.

Chi è Francesco Muglia, marito di Annalisa Scarrone

Francesco Muglia, 43 anni, è il marito di Annalisa Scarrone. Distante dal mondo dello spettacolo, si è laureato in Lettere prima di specializzarsi in Marketing e Comunicazione. Oggi ricopre la carica di vicepresidente del settore marketing della compagnia Costa Crociere. Proprio il suo lavoro gli ha consentito di conoscere quella che sarebbe diventata sua moglie. Annalisa, due anni fa, prese parte a un evento promozionale organizzato dalla compagnia. “L’ho conosciuto due anni fa a un evento di Costa Crociere dove lavora. È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare”, ha raccontato la cantante nell’intervista rilasciata a Vanity Fair con la quale ha accettato di parlare per la prima volta del legame con il neo marito, “Quella volta non è successo niente, non ci siamo nemmeno scambiati i numeri. Lui mi ha scritto poi sui social. La proposta di matrimonio? Me l’ha fatta durante una vacanza. Ma sto già dicendo troppo”.