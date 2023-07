Annalisa: “Francesco Muglia mi ha cercata sui social, non ci eravamo nemmeno scambiati i numeri” Annalisa parla per la prima volta del marito Francesco Muglia, sposato il 29 giugno scorso a distanza di due anni dal primo incontro: “In quell’occasione non accadde nulla. Solo dopo mi ha cercato sui social”.

A cura di Stefania Rocco

Annalisa parla per la prima volta del marito Francesco Muglia, sposato il 29 giugno scorso ad Assisi e, una seconda volta, il 1° luglio quando la coppia ha festeggiato insieme a decine di amici e familiari. “L’ho conosciuto due anni fa a un evento di Costa Crociere dove lavora. È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare”, racconta la cantante in un’intervista a Vanity Fair, ripercorrendo il loro primo incontro, “Quella volta non è successo niente, non ci siamo nemmeno scambiati i numeri. Lui mi ha scritto poi sui social”. Sempre riservata a proposito della sua vita privata, Annalisa confessa di avere ricevuto una proposta di matrimonio qualche tempo più tardi: “Me l’ha fatta durante una vacanza. Ma sto già dicendo troppo”.

Annalisa: “Con Francesco Muglia non abbiamo ancora una casa”

Quando le chiedono perché abbia scelto proprio Francesco, Annalisa risponde: “Perché io e lui ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza”. Confessa inoltre che i continui spostamenti li avrebbero obbligata a non prendere ancora una casa: “Non ne abbiamo una. Stiamo un po’ a Genova, un po’ a Savona, io un po’ a Milano. Sempre con la valigia in mano”.

Annalisa: “Vorrei un figlio. Matrimonio in chiesa? Un desiderio di Francesco”

Francesco Muglia non lavora nel mondo dello spettacolo. Quarantatré anni, è il vicepresidente per il mercato globale di Costa Crociere. “Il fatto che anche lui sia sempre impegnato aiuta, vuol dire che capisce i miei ritmi”, racconta ancora l’artista, “Mi piace moltissimo che non lavori nel mondo dello spettacolo, perché non condividere ogni cosa è salutare. E poi perché lo sguardo esterno è importante: dentro ci sono già io”. Ha inoltre confessato di voler diventare mamma: “Vorrei tanto un figlio, ma non ci siamo ancora dedicati”. Il matrimonio, ha ammesso, l’avrebbe sognato da tempo ma le nozze in chiesa sono state più un desiderio del neo marito: “So solo che ho sempre immaginato che un giorno mi sarei sposata. Del vestito non mi è mai importato niente, non pensavo neanche alla chiesa, che è stato un desiderio più di Francesco. Io ho sempre sognato una giornata in cui celebrare un amore e condividere la felicità con i miei cari”.

Il successo di Bellissima e Mon Amour: “Ho baciato una donna”

Annalisa ha firmato una hit dopo l’altra nel corso degli ultimi due anni. Nel brano Mon Amour canta “Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me”. Le ha chiesto, quindi, se avesse mai baciato una donna: “Ovviamente sì. Penso che succeda a tutti durante l’adolescenza, anche per gioco, è la voglia di sperimentare. Mi sono sempre piaciuti i maschi. Non mi sono mai piaciute le etichette, non mi sono mai frenata, ho sempre vissuto le relazioni in modo istintivo. L’istinto è la cosa fondamentale: ti porta dove sei tu, fine”.