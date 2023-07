Le foto del matrimonio di Annalisa e Francesco Muglia, il secondo sì in riva al mare Annalisa e Francesco Muglia si sono giurati amore eterno per ben due volte, a distanza di pochi giorni. Se il 29 giugno si è celebrata la cerimonia in chiesa, il 1° luglio è stata la volta del rito civile in riva al mare, come documentano le foto del settimanale Chi.

A cura di Ilaria Costabile

L'estate è tempo di matrimoni, di amori che si consolidano e sbocciano alla luce del sole, come quello di Annalisa che dopo due anni di fidanzamento ha sposato il suo compagno, Francesco Muglia, direttore marketing della Costa Crociere, con cui ha pronunciato due volte il fatidico sì. Sul settimanale Chi compaiono le foto in esclusiva della cerimonia celebrata in spiaggia, quella decisamente più pop, a rispecchiare l'animo della cantante più ascoltata del momento.

Francesco Muglia e Annalisa, foto di Chi

Il secondo sì sulla spiaggia

Il rito civile si è svolto il 1° luglio, in una delle location più suggestive della Liguria, nel borgo di Tellaro, sulla spiaggia dell'Eco del Mare Night &Day Beach Club, stabilimento di Francesca Moser (la compagna di Zucchero) che affaccia sul Golfo dei Poeti. Circondati da amici e familiari, in una cerimonia decisamente più allargata rispetto al rito religioso tenutosi il 29 giugno, ad Assisi. I due hanno consolidato il loro amore attraverso un cerimoniale in cui si sono lasciati legare le mani dai loro rispettivi testimoni, un gesto simbolico, ma decisamente significativo. Tra gli invitati spuntano volti noti come quello di Maria De Filippi, vestita in giallo, la collega e amica Alessandra Amoroso, il cantante Fabio Rovazzi in dolce compagnia, il compositore e produttore d.whale accompagnato dalla fidanzata, l'influencer Veronica Ferraro.

Francesco Muglia e Annalisa, foto di Chi

Le nozze in chiesa ad Assisi

Il matrimonio religioso, invece, è stato decisamente più intimo, rivolto a pochi invitati e all'insegna della privacy, come d'altronde è stata tutta la storia d'amore tra la cantante e Muglia. I due hanno scelto di sposarsi il 29 giugno nella Basilica di San Francesco d'Assisi, con rito celebrato da padre Giuseppe Sagrino. Dopo la cerimonia, è seguito un aperitivo nel Chiostro di San Francesco, chiuso al pubblico per l'occasione, poi sposi e invitati si sono spostati per continuare i festeggiamenti alla Locanda del Cardinale, nel centro dell'incantevole cittadine umbra.