Maria De Filippi al matrimonio di Annalisa col tailleur giallo (e gli occhiali da sole in tinta) Maria De Filippi non poteva mancare al matrimonio di Annalisa che proprio ad Amici ha debuttato oltre 10 anni fa. Le due sono sempre rimasti in ottimi rapporti.

A cura di Giusy Dente

Non poteva mancare proprio Maria de Filippi, al matrimonio di Annalisa Scarrone. La cantante il 29 giugno ha detto sì a Francesco Muglia, top manager di Costa Crociere. È stato un matrimonio che ha colto tutti di sorpresa, ma che ha riempito i fan di gioia e felicità. Prima c'è stata una cerimonia segreta nella Basilica di Assisi, svolta in presenza di un centinaio di persone. Poi gli sposi e i loro invitati si sono spostati alla Locanda del Cardinale, celebre ristorante nel centro storico della città. Infine la festa è proseguita a Tellaro, in Liguria, in una location da sogno, per un party blindatissimo. Qui erano presenti diversi volti noti del mondo della musica e della televisione: circa 200 invitati, tra cui Chiara Ferragni, Fedez, Alessandra Amoroso, Rudy Zerbi, Rovazzi e appunto Maria De Filippi.

Maria De Filippi ospite di Annalisa

Dopo il rito religioso giovedì ad Assisi, Annalisa Scarrone e Francesco Muglia hanno festeggiato con gli amici più cari in una location da sogno in Liguria. Hanno scelto l'Eco del Mare a Tellaro, optando dunque per un beach party in questo stabilimento balneare con vista sul Golfo dei Poeti. Per scatenarsi in pista da ballo, la sposa ha seguito la moda del momento: l'abito corto. È una scelta che sta diventando sempre più gettonata, o come scelta unica o in aggiunta all'abito tradizionale, appunto da sfoggiare dopo il rito religioso, per la parte dei festeggiamenti. Annalisa ha puntato su una creazione firmata Dolce&Gabbana, un mini dress di pizzo e perline a collo alto e maniche lunghe.

Tra i 200 ospiti c'era anche Maria De Filippi. La conduttrice negli anni è rimasta molto legata alla cantante, sono in ottimi rapporti sin dai tempi di Amici. Proprio lì ì avvenuto il debutto di Annalisa, nel programma ha iniziato a muovere i primi passi e a farsi conoscere dal grande pubblico. Correva l'anno 2010 e l'affetto tra le due è rimasto immutato, unito a tanta reciproca stima. Maria De Filippi è stata avvistata a Tellaro (frazione di Lerici) con un tailleur pantalone giallo in tinta con gli occhiali da sole, abbinato a una canotta di seta bianca.