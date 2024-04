Maria De Filippi nel serale di Amici torna glam con la giacca di paillettes che costa più di 8mila euro

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Maria De Filippi

Maria De Filippi sceglie il total black per il quarto serale di Amici 23, che vedrà come ospite Gaia. La conduttrice è da sempre amante dei completi composti da blazer e pantalone, come abbiamo visto nella prima puntata di questa nuova stagione del talent show, quando ha sfoggiato un tailleur blu elettrico. Per questo quarto sabato sera, però, De Filippi torna al nero, dopo aver indossato un set in lurex e una camicia floreale abbinata ai pantaloni coccodrillo, scegliendo ancora una volta uno dei suoi brand preferiti.

Maria De Filippi in Alexander McQueen

Il look di Maria De Filippi ad Amici 23

Per la quarta serata di Amici 23 Maria De Filippi è elegantissima in nero. La padrona del sabato sera in casa Mediaset ha sfoggiato un completo nero luccicante. Si tratta di un tailleur minimal firmato Alexander McQueen con dettagli che lo rendono sgargiante nonostante il nero. Il completo è composto da un blazer con paillettes ricamate e chiuso con un singolo bottone centrale: è un capo super elegante ed esclusivo che viene venduto sul sito del brand a 8.188 euro. Una giacca davvero costosa ma adatta a un programma in prima serata.

La giacca in paillettes di Alexander McQueen

I pantaloni bootcut sono sempre firmati Alexander Mcqueen: si tratta di un modello semplice e minimal in crêpe sottile nera e chiusura con zip nascosta e gancio. L'effetto skinny del blazer, dunque, viene ripreso anche nei pantaloni che cadono perfettamente evidenziando la silhouettes. Vengono venduti sul sito del brand a 790 euro. A completare il look total black, Maria De Filippi ha sfoggiato un top con scollo a cuore e un paio di décolléte nere semplici ma intramontabili che le vediamo spesso indosso durante i serali del sabato.

Maria De Filippi con Gaia