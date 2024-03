Il look di Maria De Filippi per la prima puntata di Amici: quanto costa il tailleur blu elettrico È partita una nuova edizione del serale di Amici di Maria De Filippi e la conduttrice l’ha inaugurata con un tailleur mannish blu elettrico: ecco chi ha firmato e quanto costa il look della prima puntata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Amici di Maria De Filippi 2024, il talent show di Canale 5 che "sforna" gli artisti più seguiti degli ultimi anni, è arrivato alla sua fase più attesa, quella del serale. Oggi, 23 marzo, va in onda la prima puntata e le sorprese sono moltissime, dai guanti di sfida lanciati dai professori alle incredibili esibizioni dei ragazzi, fino ad arrivare agli sketch tra i giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. La padrona di casa per il debutto non ha rinunciato allo stile elegante e formale che da sempre la contraddistingue: ecco chi ha firmato il tailleur blu cobalto che ha sfoggiato sul palco del programma.

Maria De Filippi in blu elettrico ad Amici

Maria De Filippi è la regina della tv italiana e non solo perché riesce a "trasformare in oro" tutto ciò che tocca: da quando è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo a oggi ha rivoluzionato radicalmente il suo stile, adattandosi ai tempi e diventando anno dopo anno sempre più glamour. Se sul palco di C'è Posta Per te aveva puntato quasi sempre su dei tubini bon-ton griffati (differenti solo nel colore), ora al serale del talent sembra optare per l'eleganza formale del tailleur mannish. Per la prima puntata di Amici ha scelto infatti un tailleur di Alexander McQueen, osando con un colore vitaminico che si rivelerà perfetto per i primi giorni della primavera, il blu elettrico.

Maria De Filippi in Alexander McQueen

Il tailleur della prima puntata del talent

Non è la prima volta che Maria De Filippi indossa un tailleur colorato, anzi, già negli scorsi mesi aveva spaziato tra i più svariati completi mannish, da quelli accesi a quelli più sobri. Ora ha scelto un modello della Maison britannica con giacca monopetto con spalle a punta e pantaloni bootcut stretti e a vita alta (prezzi rispettivamente 1.790 e 850 euro).

Tailleur Alexander McQueen

Il blazer sbottonato ha rivelato un top di seta in tinta arricchito semplicemente da una collanina in oro bianco con un diamante pendente. A completare il tutto non potevano mancare i tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps nere di Gianvito Rossi da 690 euro, e gli ormai iconici occhiali da vista tondi con la montatura gold. Maria non è forse super chic in questa versione mannish?

Maria con scarpe Gianvito Rossi