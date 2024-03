Maria De Filippi sempre con lo stesso look a C’è Posta Per Te: quanto costa il nuovo abito preferito Avete notato che Maria De Filippi a C’è Posta per Te ha indossato più volte lo stesso look? Ecco tutto quello che c’è da sapere su quello che sembra il suo nuovo abito preferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa sera, 2 marzo 2024, va in onda una nuova puntata di C'è Posta per Te, il people show di Canale 5 che ormai da anni intrattiene il pubblico il sabato sera. Al di là delle storie commuoventi e degli ospiti speciali che contraddistinguono ogni appuntamento col programma (questa settimana ci saranno Lorella Cuccarini e Massimiliano Caiazzo), la protagonista indiscussa rimane la "padrona di casa" Maria De Filippi. Chic, formale ed elegante: in quanti hanno notato che nelle ultime settimane ha sfoggiato diverse volte lo stesso look? Ecco tutti i dettagli di quello che sembra essere diventato il suo nuovo abito preferito.

Quanto costa il tubino verde di Maria De Filippi

Per la nuova puntata di C'è Posta per Te Maria De Filippi ha mixato alla perfezione classe e glamour, il tutto senza rinunciare alle griffe. Ha indossato un tubino color verde bosco firmato Victoria Beckham, un modello a trama effetto crêpe dal design aderente.

Maria De Filippi in Victoria Beckham

Ha la gonna midi lunga fino al ginocchio, il girocollo e le maniche corte a effetto t-shirt, il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 1.679 euro. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un paio di décolleté col tacco a spillo in vernice nude e gli immancabili occhiali da vista con la montatura tonda e gold, ormati diventati il tratto distintivo del suo stile.

Tubino Victoria Beckham

Tutte le volte che Maria De Filippi ha indossato lo stesso vestito

Perché non si può fare a meno di parlare del tubino firmato Victoria Beckham indossato da Maria De Filippi a C'è Posta per Te? Da diverse settimane sembra essere diventato l'abito preferito della conduttrice, basti pensare al fatto che lo ha indossato già altre due volte sul palcoscenico di Canale 5. L'unico dettaglio che ha differenziato i look delle diverse puntate è stato il colore del vestito: il primo sfoggiato era celeste acceso (lo stesso che aveva scelto anche Meghan Markle per il ritorno a Londra nel 2020), il secondo arancione, una delle nuance vitaminiche più amate da Maria. Nelle prossime puntate continuerà a riproporlo in nuove tonalità?

Maria De Filippi a C'è Posta per Te