Carole Middleton a Wimbledon: l’abito hippie chic si indossa col blazer classico Carole Middleton è tornata a Wimbledon e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo look glamour: ecco come ha abbinato l’abito hippie chic a stampa floreale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Continua il Torneo di Wimbledon, più antico evento di tennis che si tiene annualmente all'inizio dell'estate e che in ogni edizione attira le attenzioni dei Royals inglesi. La grande assente di questo 2024 è Kate Middleton, attualmente alle prese con le cure contro il cancro, ma in molti credono che farà presto un'apparizione a sorpresa per onorare il suo ruolo di patrona dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Al momento a prendere il suo posto sono state la principessa Beatrice di York in versione floreale e mamma Carole Middleton, che proprio di recente è tornata tra gli spalti. Ecco cosa ha indossato la madre della principessa del Galles per questa seconda volta al torneo.

Il look floreale di Carole Middleton

Carole Middleton è tornata a Wimbledon col marito Michael e non ha potuto fare a meno di sfoggiare un nuovo look glamour e bon-ton. H puntato ancora una volta sulla moda hippie chic con un lungo abito floreale firmato ME+EM, un lungo modello a fondo bianco ma decorato all-over con fiori sui toni del verde. Ha le maniche lunghe, lo scollo a V e una gonna morbida lunga fino alla caviglia. Per completare il tutto ha scelto un paio di pumps in camoscio tabacco col tacco basso e largo di Emmy London e una nuova borsa di paglia, uno dei must dell'estatte 2024.

Carole Middleton in ME+EM

Carole Middleton "ruba" gli occhiali a Pippa

A fare la differenza nel look di Carole Middleton è stato un accessorio in particolare: nonostante le temperature roventi tipicamente estive, la mamma di Kate non ha rinunciato al blazer classico. Ha infatti abbinato l'abito dall'animo hippie a una giacca classica sempre di ME+EM, per la precisione un modello corto e avvitato a stampa check. Non sono mancati gli occhiali da sole scuri in stile diva firmati Zan Zan (precedentemente indossati da sua figlia Pippa Middleton). Insomma, Carole sembra essere la perfetta sostituta di Kate: è lei l'icona fashion di Wimbledon 2024.

Carole Middleton con blazer ME+EM