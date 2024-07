video suggerito

La principessa Beatrice di York con abito a fiori e borsa di paglia è la regina di stile di Wimbledon Beatrice di York ha preso parte al Torneo di Wimbledon per seguire lo scontro tra Sinner e Medvedev e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco chi ha firmato il suo adorabile look floreale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Torneo di Wimbledon è il più antico evento di tennis che si tiene ogni anno all'inizio dell'estate e, come da tradizione, riesce sempre ad attirare l'attenzione dei reali d'Inghilterra. In questa edizione tutti si chiedono se Kate Middleton tornerà ad apparire in pubblico, onorando così il suo ruolo di patrona dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, ma al momento la questione rimane top secret. I fan di casa Windsor possono però "accontentarsi" delle altre teste coronate che stanno seguendo i match dalle prime file degli spalti. Se nei giorni scorsi a fare la sua apparizione pubblica era stata Carole Middleton con un adorabile abito tropicale, di recente è stato il turno di Beatrice di York, che si è aggiudicata il titolo di regina fashion dell'evento.

Quanto costa l'abito a fiori di Beatrice di York

Beatrice di York insieme a suo marito Edoardo Mapelli Mozzi ha seguito lo scontro tra Sinner e Medvedev che si è tenuto ieri a Wimbledon e per l'occasione è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile. Per l'apparizione tra gli spalti ha pensato bene di seguire il trend floreale, uno dei must dell'estate, con un adorabile abito di Monique Lhuillier. Si tratta di un modello in seta a fondo bianco ma decorato all-over con dei fiori variopinti: ha la gonna alla caviglia, il bustier a chemisier, le maniche corte e una cintura coordinata all'altezza del punto vita. Quanto costa? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 3.699 euro.

Abito Monique Lhuillier

Beatrice di York segue il trend delle borse di paglia

Nel look della principessa di York non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour. Ha abbinato il vestito a fiori a un altro must di stagione, la mini bag di paglia, per la precisione una clutch rigida di Roger Vivier (prezzo 1.400 euro). Per quanto riguarda i gioielli, invece, ha scelto due braccialetti d'oro e diamanti, il primo decorato con la scritta Love di Sydney Evan, il secondo con il simbolo dell'infinito scintillante di G. Collins & Sons. Capelli legati in un mezzo raccolto e make-up dai toni naturali: Beatrice di York sembra aver temporaneamente preso il posto di Kate Middleton nei panni di regina di stile di Wimbledon.

Leggi anche Carole Middleton a Wimbledon al posto di Kate: in prima fila con abito tropicale e borsa di paglia

Beatrice di York con borsa Roger Vivier