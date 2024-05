video suggerito

Beatrice di York in fucsia, Zara Tindall col cappello di paglia: cugine in coordinato al Garden Party Ieri a Buckingham Palace si è tenuto uno dei tradizionali Garden Party e per l'occasione le cugine reali Zara Tindall, Eugenie e Beatrice di York, si sono vestite in coordinato: ecco tutti i dettagli dei loro look primaverili e bon-ton.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia a causa della malattia di re Carlo III e di Kate Middleton ma non per questo intende rinunciare agli eventi istituzionali e mondani che sono in programma fin dall'inizio dell'anno. Ieri, ad esempio, le porte di Buckingham Palace sono state aperte per un esclusivo Garden Party: ad accogliere gli ospiti c'era solo il principe William (visto che sua moglie sarà costretta a rimanere ancora a lungo lontana dai riflettori) ma a fargli compagnia c'erano altre rappresentanti della casa reale, ovvero le cugine Eugenie e Beatrice di York e Zara Tindall, figlia della principessa Anna.

Il look vitaminico di Beatrice di York

Quale migliore occasione di un Garden Party per sfoggiare dei look in pieno stile primaverile? Sebbene Kate Middleton non abbia presenziato per motivi di salute, ci sono state altre reali che sono riuscite a far trionfare il glamour. Si tratta delle cugine Beatrice, Eugenie e Zara, che per l'occasione hanno pensato bene di vestirsi in coordinato. Il rosa e il bianco sono stati i due colori dominanti, anche se sono stati declinati in modo completamente differente. Beatrice è stata la più "vitaminica": ha sfidato la pioggia e l'atmosfera uggiosa con un abito fucsia di Beulah London, un modello bon-ton con gonna scampanata alla caviglia e bottoni gioiello sul corpetto. Non ha rinunciato ai tacchi, per la precisione delle pumps nude di Jennifer Chamandi, e al cerchietto bombato in pieno stile royal di Emily-London Headwear.

Beatrice di York in Beulah London

Eugenie di York e Zara Tindall in total white

Eugenie di York e Zara Tindall si sono sfidate a colpi di total white. La prima ha scelto un abito candido dalla silhouette morbida e con dei volant in vita di Ulla Johnson, completando il tutto con le iconiche pumps Rockstud di Valentino e con un cerchietto floreale arricchito da un fiocco di raso sulla nuca di Emily-London Headwear. La figlia della principessa Anna, invece, ha lasciato trionfare il bon-ton con una chemisier bianca con i bottoni rosa di Laura Green, a cui ha abbinato dei décolleté in camoscio pink di Emmy London. L'accessorio che ha fatto la differenza? Il cappellino firmato Sarah Cant, un modello in paglia rosa ma con un tocco di tulle in tinta sul lato. Chi delle tre reali si aggiudica il titolo di regina di stile del pomeriggio nei giardini di Buckingham Palace?

Zara Tindall in Laura Green