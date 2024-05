video suggerito

William al Royal Garden Party senza Kate Middleton: perché ha indossato tight e cilindro Secondo Royal Garden Party a Buckingham Palace senza Kate Middleton, lontana dagli impegni ufficiali per motivi di salute. William era con le cugine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Principe William

Un tempo era impensabile che la royal family facesse festa col popolo. Forse una delle prime a inaugurare questa tradizione è stata la regina Vittoria, con le sue colazioni, organizzate per stare a contatto con la sua gente. La regina Elisabetta è stata una grande fan dei Royal Garden Party, la versione moderna di quelle colazioni nate in epoca vittoriana. Per come le conosciamo oggi, le feste reali nei giardini si svolgono fin dal secondo dopoguerra. Elisabetta II era solita organizzarne ogni anno tre a Buckingham Palace e una a Holyroodhouse a Edimburgo, per conoscere e premiare il servizio pubblico principalmente. Ovviamente, si entra rigorosamente su invito e per tutti c'è un rigido codice di abbigliamento da rispettare.

Cosa si indossa ai Garden Party

Come si legge sul sito ufficiale della royal family, una festa in giardino ha un codice di abbigliamento rigoroso. Gli uomini devono indossare abiti da mattina o abiti da salotto, mentre per le donne il dress code prevede abiti formali da giorno (dunque non creazioni da gala), solitamente abbinati a cappelli o fascinator. Data la situazione, di certo meno formale di un banchetto a Palazzo con le istituzioni, qualche tocco audace è comunque visto di buon occhio, ma senza eccedere.

William d'Inghilterra

Per le donne la scelta ideale restano gli abitini bon ton, gli abbinamenti gonna-camicetta, sì a fantasia floreale e pois, ma no a scollature, capi troppo aderenti, ricami vistosi. La scelta di stile maschile, che ricade di solito sui colori scuri in questa occasione, può se ben calibrata virare su tonalità più chiare come grigio e beige, che possono magari alleggerire il look rendendolo più fresco e in sintonia con la stagione calda. Lo standard prevede il classico completo tradizionale con cappello a cilindro, ma oltre al tight è ancora in voga l'usanza di sfoggiare la divisa o l'uniforme nazionale.

Principe William

William senza Kate alla festa in giardino

Dopo il Garden Party dell'8 maggio, se ne è svolto un altro il 21 maggio a Buckingham Palace, ma stavolta in assenza di re Carlo. Il prossimo si svolgerà il 2 luglio. Il principe del Galles ha fatto gli onori di casa: William era da solo, senza Kate Middleton. Per la principessa prosegue il periodo di riposo lontano dai riflettori e dagli impegni pubblici, per dedicarsi esclusivamente alle cure per il tumore. William ha rispettato il dress code, ma dando un tocco più moderno e contemporaneo al look attraverso la cravatta bordeaux.

Beatrice di York in Beulah London

Immancabile il solito fermacravatta (probabilmente è il monogramma di re Giorgio) con fiore bianco appuntato al bavero. Sua moglie, assente stavolta, negli anni precedenti si è sempre imposta come regina indiscussa dei Royal Garden Party, coi suoi look chic e impeccabili alternando colori vivaci e nuance più tenui e delicate, ma sempre con il capello. Stavolta accanto a William c'erano le cugine: Beatrice di York in fucsia e Zara Tindall col cappello di paglia gli hanno dato il sostegno necessario per affrontare la giornata e non lasciarlo solo.