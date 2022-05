Kate Middleton radiosa: la festa nei giardini reali è in rosa corallo con vivace cappello Kate Middleton ha preso parte al Garden Party di Buckingham Palace con un coloratissimo look: è l’incarnazione della primavera.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton in Emilia Wickstead

All'inizio di questo mese Buckingham Palace ha annunciato che Sua Maestà la Regina non avrebbe preso parte all'annuale Garden Party di Buckingham Palace. La festa non si svolge da due anni a causa del Covid: dunque questa edizione è quella della ripartenza, dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia. Si tratta di un appuntamento speciale nei giardini reali, che si aprono in modo del tutto eccezionale a migliaia di persone. Alcuni invitati possono parlare con i membri della royal family. Quest'anno alcuni fortunati hanno avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con Kate Middleton.

Il look di Kate Middleton

La sovrana in questo periodo sta disertando diversi impegni, per motivi di salute. In sua assenza sono Carlo e Camilla oppure William e Kate a fare le sue veci. In questo caso è stata la duchessa di Cambridge a presenziare al Garden Party, appuntamento da sempre molto importante nel calendario della royal family. Kate Middleton ha accolto gli ospiti assieme alla contessa di Wessex e al principe Edoardo.

Kate Middleton in Emilia Wickstead

La moglie del principe William ha indossato uno splendido outfit estivo: un abito su misura di Emilia Wickstead (stilista di fiducia della duchessa di cui possiede molte creazioni). L'abito presenta corpetto a maniche lunghe e gonna a pieghe svasata che arriva fino al ginocchio, con punto vita segnato. Lo ha abbinato a un sorprendente fascinator rosa di Jane Taylor. Il cappello (modello Lyssa) è realizzato in paglia e presenta balze bicolore in tonalità tono su tono, che donano movimento e volume. Costa 980 sterline, corrispondenti a circa 1155 euro.

Kate Middleton con cappello diJane Taylor

Stavolta Kate Middleton ha scelto un rosa corallo acceso per il suo look, tonalità ripresa in modo leggerissimo anche col make-up, attraverso un accenno di blush sulle guance e un tocco di rossetto. Ha completato l'outfit con décolleté scamosciate rosa chiaro e una pochette bianca. Ha sfoggiato un paio di orecchini che non indossa spesso: di solito opta per le perle, mentre stavolta la scelta è caduta su pendenti di quarzo a forma cubica.