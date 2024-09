video suggerito

Kate Middleton paparazzata a Balmoral: dà il via all’autunno col cappello piumato e la giacca a quadri Kate Middleton è tornata in pubblico dopo la fine delle chemio. È stata paparazzata mentre si recava con William alla chiesa di Balmoral e per l’occasione ha sfoggiato un adorabile look in pieno stile autunnale: ecco tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli ultimi mesi di Kate Middleton sono stati decisamente difficili: dopo aver scoperto di avere un cancro lo scorso gennaio, ha cominciato a sottoporsi a delle intense cure che l'hanno costretta a rimanere a lungo a riposo lontana dai riflettori. Ora il periodo buio sembra essere finito ed è stata lei stessa ad annunciarlo in un video realizzato tra i giardini reali nel Norfolk, nel quale è apparsa raggiante e chic mentre si gode questo momento di rinascita con il resto della famiglia. Ora, dopo aver comunicato di aver ripreso a lavorare (anche se lontana dagli eventi pubblici), è anche stata paparazzata a Balmoral. Si tratta della prima uscita dopo la fine delle chemio e per l'occasione è riuscita ancora una volta a distinguersi col suo stile glamour.

Chi ha firmato la giacca a quadroni di Kate Middleton

Kate Middleton è apparsa per la prima volta in pubblico dopo la fine delle chemioterapie, anche se non in versione "ufficiale": ieri pomeriggio è stata paparazzata in auto con il principe William mentre si recava alla chiesa di Crathie Kirk a Balmoral. Sebbene le foto la ritraggano solo a mezzo busto, tanto le è bastato per dare una piccola anticipazione del suo stile autunnale. Il capo chiave dell'outfit è la giacca di lana firmata Blazé Milano, un modello lungo, con le tasche arrotondate e l'abbottonatura doppiopetto, la cui particolarità sta nella stampa check nera e marrone che la decora all-over. I quadretti sono maxi e intrecciati tra loro e sembrano essere destinati a diventare una delle fantasie must della stagione appena cominciata.

Giacca Blazé Milano

Kate Middleton torna a indossare il suo cappello preferito

Sarà perché voleva provare a rimanere in incognita o perché semplicemente intendeva proteggersi dal freddo, ma la cosa certa è che Kate Middleton ha completato il look autunnale con un originale cappello firmato Hicks & Brown. Si tratta di un modello Fedora in marrone scuro decorato con una piuma di Gamebird sul lato, il suo prezzo?

Leggi anche Meghan Markle si prepara all’autunno col maglioncino over ma non rinuncia al cappello di paglia

Cappello Hicks & Brown

Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 82,50 sterline (circa 98 euro). Non è la prima volta che la principessa lo indossa, lo aveva già fatto la scorsa estate sempre per recarsi alla chiesa di Balmoral con il resto della famiglia, a prova del fatto che è uno dei suoi accessori preferiti quando si trova in Scozia. Nella sua scelta di stile non è mancato un tocco prezioso: un paio di orecchini d'oro giallo pendenti firmati Cassandra Goad. In quanti non vedono l'ora di ammirare la principessa nel suo primo impegno ufficiale post malattia?