Il look da shopping di Kate Middleton: tra le strade di Notting Hill con maxi cappotto e sciarpa check Kate Middleton si è lasciata alle spalle il momento difficile vissuto nell'ultimo anno e ora vuole godersi al vita al 100%. Di recente è stata paparazzata tra le strade di Notting Hill alle prese con una sessione di shopping, proprio come una "normale commoner": ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton ha appena superato uno dei periodi più difficili della sua vita: nell'ultimo anno si è ritrovata a dover combattere contro il cancro ma, dopo essere rimasta a lungo lontana dai riflettori per dedicarsi alle cure, ora ha finalmente annunciato che la malattia è in remissione. Non sorprende, dunque, che sia tornata alla "normale" quotidianità fatta di impegni lavorativi, momenti in famiglia e serate di svago. A inizio anno aveva fatto visita all'ospedale in cui ha affrontato le chemio, poi è partita alla volta delle Alpi francesi per una settimana bianca con marito e figli, mentre ora è tornata a Londra e si è voluta dare allo shopping tra le strade di Notting Hill come una "commoner".

Kate Middleton combatte il freddo col cappotto di lana

Nelle ultime ore Kate Middleton è stata paparazzata in una versione insolita: mentre è alle prese con una sessione di shopping, proprio come una comune cittadina che vuole approfittare delle offerte di fine stagione in periodo di saldi. Ha fatto visita allo store di Finlay & Co a Notting Hill, Londra, e per l'occasione ha temporaneamente rinunciato agli abiti da gala dal mood principesco che di solito sfoggia in pubblico. Il capo chiave del suo look da "passeggiata" è il maxi cappotto di lana in blu navy, assolutamente perfetto per affrontare il freddo invernale. Si tratta di un modello di Max&Co lungo fino alle caviglie e con una cintura in tessuto che segna il punto vita. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 459 euro.

Cappotto Max&Co.

La sciarpa preferita di Kate Middleton

A completare il look da shopping di Kate Middleton non potevano mancare degli ulteriori accessori glamour, dai pantaloni in lana grigia dalla linea classica di Sezane alla borsetta in tinta di Smythson. La sciarpa a quadretti bianchi e neri, invece, è di Aquascutum ed è tra gli accessori preferiti della principessa, basti pensare che l'ha indossata per la prima volta durante il Royal Tour in Canada del 2011. Kate, infine, non ha rinunciato al tocco prezioso: un paio di orecchini d'oro giallo e diamanti di Kiki McDonough Lauren. Il dettaglio che ha fatto la differenza? La shopper di tela del negozio, a prova del fatto che ha sicuramente acquistato un paio di occhiali del brand.