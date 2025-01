video suggerito

Kate Middleton in bordeaux, il primo impegno dell’anno è nell’ospedale che l’ha curata per il cancro Il bordeaux è da sempre uno dei suoi colori preferiti e lo ha scelto per il primo impegno pubblico del 2025 al Royal Marsden: total look da oltre 9000 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Ha un significato particolare, il luogo dove Kate Middleton si è recata oggi, per il suo primo impegno pubblico del 2025. La principessa ha fatto visita a un ospedale e questa non è certo una novità, visto il suo impegno e la sua sensibilità nei confronti dei meno fortunati. Ma ha scelto proprio il Royal Marsden, a Chelsea, la struttura dove ha ricevuto le cure per il cancro che ha curato lo scorso anno.

Kate Middleton in ospedale

La principessa sta gradualmente riprendendo in mano la sua agenda, solitamente fitta di impegni. Nel 2024 è stata invece in disparte, lontana dalla scena pubblica: ha lasciato che fosse il marito a presenziare agli eventi. Lei si è dedicata esclusivamente alle cure per il cancro, concentrandosi solo sulla sua salute e circondandosi dell'affetto dei suoi cari. Per il primo impegno pubblico ha visitato una struttura che conosce bene. Proprio al Royal Marsen lo scorso anno ha ricevuto le cure per il cancro. Secondo il magazine Hello! due sono i motivi della scelta: da un lato ringraziare lo staff sanitario che si è preso cura di lei, dall'altro dare un sostegno ai pazienti oncologici, infondendo loro speranza e un po' di serenità.

Su Instagram infatti ha scritto:

Volevo cogliere l'occasione per ringraziare il Royal Marsden per essersi preso cura di me così bene durante l'ultimo anno. Non potevamo chiedere di più. Le cure e i consigli che abbiamo ricevuto durante il mio tempo come paziente sono stati eccezionali.

Ha anche annunciato di aver assunto il ruolo di Joint Patron del Royal Marsden:

La mia speranza è che sostenendo la ricerca innovativa e l'eccellenza clinica, oltre a promuovere il benessere dei pazienti e della famiglia, potremo salvare molte altre vite e trasformare l'esperienza di tutti coloro che sono colpiti dal cancro.

Ha confermato di essere in buona salute e ha rassicurato tutti:

È un sollievo essere in remissione e resto concentrata sulla guarigione. Come chiunque abbia avuto una diagnosi di cancro saprà, ci vuole tempo per adattarsi ad una nuova normalità. Tuttavia, non vedo l'ora che arrivi un anno pieno di soddisfazioni. C'è molto da aspettare. Grazie a tutti per il vostro continuo supporto.

Il look della principessa

La principessa ha scelto un mix di colori caldi, puntando su una nuance a lei particolarmente cara e di tendenza: il bordeaux. Ha indossato un cappotto su misura in tartan di Blazé Milano: è una versione personalizzata e più lunga di un blazer del marchio nello stesso stile (da 2000 euro). Sotto all'elegante capospalla ha optato per una gonna midi plissettata di Edeline Lee (1053 dollari) con maglione a collo alto in cashmere coordinato di Kiltane (242 euro). Ha completato il look con un paio di delicati orecchini a cerchio in oro e argento di Missoma Jewellery, un marchio con sede a Londra (147 euro), borsa color mirtillo di Asprey (5800 dollari) e scarpe col tacco in pelle scamosciata marrone di Russell & Bromley. Il total look vale oltre 9000 euro.