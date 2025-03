Kate Middleton allo stadio col cappotto doppiopetto: perché veste spesso di blu scuro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton ha ripreso a lavorare regolarmente dopo l'ultimo anno difficile: fino allo scorso gennaio era rimasta lontana dai riflettori per dedicarsi alle cure contro il cancro ma, ora che la malattia è in remissione, ha finalmente ricominciato a condurre una vita "normale". Nei giorni scorsi era apparsa in pubblico meravigliosa in total red per il Commonwealth Day, mentre nelle ultime ore ha partecipato a un evento sportivo alla vigilia di San Patrizio (ricorrenza a cui la Gran Bretagna è molto legata): quale migliore occasione di questa per dare una nuova lezione di stile?

Kate Middleton in blu navy, il colore reale

Ieri sera Kate Middleton insieme al principe William ha partecipato al Guinness Six Nations 2025, evento sportivo tenutosi a Cardiff, in Galles, che ha visto sfidarsi sul campo le due squadre di calcio di Galles e Inghilterra. Ad aprire il match sono stati proprio i principi, che ne hanno approfittato per lasciarsi immortalare nello stadio accanto ai calciatori. Gli occhi dei media, però, erano tutti puntati su Kate, che ha colto l'occasione per sfoggiare un nuovo look all'insegna del glamour. Ha puntato tutto sul blu navy molto scuro, colore simbolo dell'aristocrazia, sfoggiando un adorabile cappotto doppiopetto lungo e avvitato. Chi lo ha firmato? McQueen, Maison a cui la principessa è molto legata.

Kate Middleton in McQueen

Gli orecchini low-cost di Kate Middleton

Per completare il tutto Kate Middleton ha scelto degli accessori in tinta, dai guantini di pelle per proteggersi dal freddo alla borsa di Grace Han, fino ad arrivare agli stivali di camoscio col tacco alto e largo di Gianvito Rossi. Non è mancato il tocco scintillante: la principessa ha indossato dei mini orecchini a cerchio firmati Shyla, per la precisione il modello Rosalia in oro 22 carati su argento sterling e con delle pietre blu all-over. Quanto costano? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 70 sterline (circa 83 euro), dunque una cifra decisamente economica rispetto a quella delle varianti iper preziose della collezione reale. In quante prenderanno ispirazione da Kate per aggiungere un tocco glamour agli ultimi giorni dell'inverno?

Kate Middleton con orecchini Shyla