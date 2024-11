Kate Middleton torna in pubblico dopo la fine delle cure: il look total black per il Remembrance Day

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Kate Middleton e il principe William

Kate Middleton torna in pubblico insieme a tutta la Famiglia Reale. La principessa del Galles ha partecipato insieme al principe William a re Carlo III e alla principessa Anna al primo evento in occasione dei festeggiamenti per Remembrance Day: si tratta del suo primo evento pubblico dopo la fine della chemioterapia, a distanza di mesi dall'annuncio della diagnosi di tumore che l'ha colpita. Proprio pochi giorni fa, il principe del Galles ha commentato quest'anno così duro e difficile per la Royal Family, con la malattia del padre e e della moglie che hanno reso questi ultimi 365 giorni "brutali". William, però, ha dichiarato di essere estremamente orgoglioso della moglie e di re Carlo III per il percorso che hanno dovuto affrontare. Kate Middleton era già apparsa dopo la fine della chemioterapia insieme a William in occasione di un evento pubblico, ma quello del Remembrance Day è il primo evento istituzionale a cui partecipa insieme alla famiglia. Durante il periodo della chemioterapia, Kate Middleton aveva preso una pausa dagli impegni istituzionali per potersi concentrare sulla sua salute, centellinando le apparizioni e scegliendo di mostrarsi in pubblico solo in occasioni simboliche, come la finale femminile di Wimbledon dello scorso luglio. Per il ritorno alla Royal Albert Hall di Londra punta su una mise total black perfetta per l'occasione.

I due principi del Galles alla Royal Albert Hall

Chi ha firmato il vestito di Kate Middleton

Come ogni anno, nel Regno Unito il secondo weekend di novembre coincide con il Remembrance Day, un'occasione per omaggiare la memoria dei caduti britannici, nonché per ricordare la fine della Prima Guerra Mondiale. Questo evento porta con sé tanti eventi, primo fra tutti il Festival of Remembrance che si è tenuto ieri sera alla Royal Albert Hall di Londra. Assente la regina Camilla per un'infezione toracica, gli occhi sono stati tutti per il primo evento reale della principessa Kate Middleton.

Kate Middleton in McQueen

Per l'occasione il look era interamente nero come accade per un giorno di lutto e commemorazione così sentito nel Paese. Middleton ha indossato un abito di McQueen midi con bottoni al centro: un coat dress sobrio ed elegante perfetto per l'occasione. Il vestito si abbina a un paio di pumps firmate Jimmy Choo, modello Romy 100 interamente nere. Gli accessori sono impeccabili pur nel loro minimalismo, come la borsa a spalla Chanel, modello Mini Classic del 2006 nero, il cui valore, sui principali siti di e-commerce ammonta a circa 6mila euro.

La borsa vintage Chanel

Kate Middleton torna a indossare l'anello di fidanzamento

Dopo settimane di assenza, Kate Middleton torna a indossare l'anello di fidanzamento. Il prezioso, appartenuto alla madre del principe William, Lady Diana, è comparso nuovamente nella serata alla Royal Albert Hall: la principessa lo indossava come sempre, facendo ipotizzare che l'anello fosse solo in manutenzione, magari in vista di questo ritorno agli impegni reali. Nel frattempo Middleton aveva sfoggiato un altra fedina di diamanti, regalo del marito per i loro 13 anni di matrimonio. Al collo la principessa del Galles indossava una collana con una perla a goccia vintage firmata Monica Vinader, uno dei brand più amati dalle Reali britanniche.

L'anello di fidanzamento e il ciondolo di perle di Kate Middleton