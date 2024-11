video suggerito

Kate Middleton torna in pubblico con Re Carlo e William, ma manca la regina Camilla per problemi di salute A due mesi dalla fine della chemioterapia, Kate Middleton è tornata agli impegni istituzionali. La principessa del Galles sabato 9 novembre ha partecipato all'annuale Festival of Remembrance presso la Royal Albert Hall di Londra con il marito, il principe William, re Carlo III e altri membri della Famiglia Reale. Assente invece la regina Camilla, 77 anni, a causa di un'infezione toracica.

A cura di Eleonora Panseri

La principessa Kate e il Principe William insieme a Re Carlo e altri membri della Royal Family per il Festival of Remembrance.

A due mesi dalla fine della chemioterapia, Kate Middleton è tornata agli impegni istituzionali. La principessa del Galles ha partecipato oggi, sabato 9 novembre, all'annuale Festival of Remembrance presso la Royal Albert Hall di Londra.

Il festival è il primo dei due eventi che si terranno questo fine settimana nel Regno Unito per onorare i caduti in guerra. Kate è apparsa serena, come riportano i media britannici, accanto a lei il marito, il principe William.

All'evento erano presenti, oltre a William e a re Carlo III, anche altri membri della Famiglia Reale: il principe Edoardo e Sophie, duchessa di Edimburgo, la principessa Anna e suo marito, il vice ammiraglio Sir Timothy Laurence.

Per la principessa del Galles, come già detto, è stata la prima apparizione a un evento ufficiale da quando il 9 settembre aveva annunciato di aver completato la chemioterapia dopo aver ricevuto la diagnosi di cancro all'inizio del 2024. Middleton, 42 anni, aveva rivelato di avere un tumore in un commovente video pubblicato nel mese di marzo.

Un mese prima Buckingham Palace aveva reso noto che anche a re Carlo III era stato diagnosticato un cancro. Da allora, entrambi sono tornati gradualmente agli impegni pubblici, ma il monarca, che di recente è stato in visita in Australia e alle Samoa, è ancora in cura.

Dopo l'evento di sabato alla Royal Albert Hall, domenica 10 novembre Kate Middleton parteciperà con Carlo, William e gli altri membri della famiglia alla cerimonia del Giorno della Memoria presso il Cenotaph, memoriale di guerra di Londra.

Ai due eventi non sarà invece presente la regina Camilla, 77 anni, a causa di un'infezione toracica, come annunciato nei giorni scorsi da Buckingham Palace.

"Seguendo le indicazioni dei medici per assicurare una completa guarigione da un'infezione stagionale al petto e per proteggere gli altri da ogni potenziale rischio, Sua Maestà non parteciperà agli eventi di commemorazione di questo fine settimana – aveva dichiarato un portavoce – Sebbene ciò sia fonte di grande delusione per la Regina, ella celebrerà l'occasione privatamente a casa e spera di tornare ai suoi doveri pubblici all'inizio della prossima settimana".