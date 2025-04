video suggerito

La foto di Papa Francesco con Re Carlo e Camilla: seduto, sorridente e senza ossigeno La nuova foto del Pontefice diffusa dal Vaticano in occasione della visita privata di Re Carlo e Camilla avvenuta ieri nella residenza di Papa Francesco a Casa Santa Marta. Nello scatto Bergoglio è seduto in poltrona ma senza naselli per l’ossigeno. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Papa Francesco rigorosamente seduto in poltrona per la convalescenza dopo il ricovero ma sorridente e senza naselli per l’ossigeno come era stato visto ultima volta. È la nuova foto del Pontefice diffusa dal Vaticano in occasione della visita privata di Re Carlo e Camilla avvenuta ieri nella residenza di Bergoglio a Casa Santa Marta. Nello scatto si vedono i due reali inglesi in piedi davanti al Papa con Carlo che regge una scatolina probabilmente omaggio al Pontefice, e Camilla che gli dà la mano.

"Durante l'incontro, il Papa ha espresso i suoi migliori auguri alle Loro Maestà in occasione del loro anniversario di matrimonio e, in cambio, ha augurato una pronta guarigione a Carlo III, malato di cancro", hanno spiegato dal Vaticano in un comunicato di ieri sera. "Le Loro Maestà sono state felicissime che il Papa stesse abbastanza bene da accoglierli e che abbia potuto esprimere loro personalmente i suoi migliori auguri", ha detto invece un portavoce di Buckingham Palace.

Il riferimento è al rischio che l’incontro saltasse a causa della salute del pontefice. La visita infatti era stata inizialmente annullata a causa del ricovero di Papa Francesco per una polmonite bilaterale ma le sue dimissioni dall’ospedale hanno convinto il Vaticano a confermare l’incontro anche se in forma privata.

Nella foto dell’incontro si vede il Papa sorridente, seduto su una poltrona e senza cannule nasali per l'ossigeno come invece era apparso nella sua prima uscita pubblica dopo le dimissioni dall’ospedale. Francesco infatti era ricomparso a sorpresa domenica scorsa, al termine della Messa giubilare per i malati, in sedia a rotelle e con l’ossigeno.

Incontro con i reali inglesi è durato circa venti minuti. "Un momento speciale” per Carlo e Camilla, spiegano da Buckingham Palace, aggiungendo: “Il Re e la Regina sono rimasti profondamente toccati dalle gentili parole del Papa in occasione del loro ventesimo anniversario di matrimonio e sono stati onorati di poter condividere personalmente i loro migliori auguri".