Papa Francesco, incontro privato a Santa Marta con Re Carlo III e Camilla: "Si sono augurati la guarigione" Incontro a sorpresa tra Papa Francesco e Re Carlo III e Camilla in visita in Italia, la Santa Sede: "Colloquio privato a Santa Marta, augurio reciproco di pronto recupero della salute".

A cura di Ida Artiaco

Incontro a sorpresa oggi tra Papa Francesco e Re Carlo III e la Regina Camilla, in visita in Italia: i sovrani inglesi hanno infatti avuto un colloquio privato col Pontefice, che continua la convalescenza a Santa Marta dopo il mese di ricovero al Policlinico Gemelli per la polmonite bilaterale.

"Papa Francesco ha incontrato privatamente le Loro Maestà, il Re Carlo e la Regina Camilla, nel pomeriggio di oggi. Nel corso del colloquio, il Papa ha avuto modo di rivolgere un augurio alle Loro Maestà in occasione dell'anniversario del loro matrimonio e ha ricambiato a Sua Maestà l'augurio di un pronto recupero della sua salute", si legge nella nota diffusa dalla Sala stampa della Santa Sede.

All'inizio della settimana, quando è cominciato il viaggio dei reali inglesi in Italia, era stato annunciato che la visita in Vaticano di Carlo e consorte era annullata proprio a causa delle condizioni di salute del Santo Padre. Anche il figlio di Elisabetta II, poco prima della partenza, era stato ricoverato a Londra a causa di effetti collaterali delle terapie contro il cancro a cui si sta sottoponendo da un anno.

"Re Carlo e la Regina Camilla hanno avuto questo pomeriggio un incontro privato con Sua Santità Papa Francesco in Vaticano. Le Loro Maestà sono state felici che il Papa si sia sentito in grado di ospitarli e di aver avuto l'opportunità di condividere di persona i loro migliori auguri", ha poi fatto sapere Buckingham Palace in una nota.

In questi tre giorni di visita i sovrani britannici hanno incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il Re ha potuto parlare alle Camere riunite a Montecitorio. Domani Carlo e Camilla concluderanno la loro visita nel nostro Paese recandosi a Ravenna, dove prenderanno parte a un festival per la celebrazione della cucina tradizionale dell'Emilia-Romagna e i prodotti di eccellenza della regione. Poi è in programma la visita alla tomba di Dante e al Museo Byron. Infine, il ricevimento ospitato presso il Municipio per l'80esimo anniversario della Liberazione della provincia dall'occupazione nazi-fascista da parte delle Forze Alleate, avvenuta il 10 aprile 1945.