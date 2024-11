video suggerito

La principessa Kate sta "davvero bene": le parole del principe William sulla malattia della moglie Kate Middleton sta "davvero bene" ed è stata "straordinaria quest'anno" nell'affrontare la malattia. A dare nuovi aggiornamenti sulle condizioni della principessa del Galles è stato suo marito, il principe William. A marzo Kate aveva rivelato di essersi sottoposta a chemioterapia preventiva in seguito alla scoperta del cancro. Pochi mesi fa, a settembre, aveva annunciato di aver completato il trattamento.

A cura di Eleonora Panseri

Kate Middleton sta "davvero bene" ed è stata "straordinaria quest'anno" nell'affrontare la malattia. A dare nuovi aggiornamenti sulle condizioni della principessa del Galles è suo marito, il principe William.

L'erede al trono d'Inghilterra si trova a Città del Capo, in Sudafrica, per partecipare alla cerimonia durante la quale verrà assegnato il premio Earthshot, che sostiene progetti sostenibili ed ecologici (i cinque vincitori riceveranno 1 milione di sterline ciascuno).

La moglie non è presente, ma William ha assicurato, in un'intervista a SkyNews, che la consorte "farà il tifo per lui" dalla loro casa di Windsor, dove si trova in convalescenza dopo le cure per il cancro a cui si è sottoposta. "È davvero ansiosa di vedere che stasera sarà un successo", ha aggiunto.

La principessa Kate aveva rivelato a marzo scorso di essersi sottoposta a chemioterapia preventiva in seguito alla scoperta della malattia. "Sono stati due mesi incredibilmente difficili per tutta la nostra famiglia, ma ho avuto un fantastico team medico che si è preso molta cura di me, cosa di cui sono molto grata", aveva spiegato in un lungo videomessaggio.

"Avere William al mio fianco è anche una grande fonte di conforto e rassicurazione. – aveva aggiunto – Così come l’amore, il sostegno e la gentilezza che sono stati dimostrati da tanti di voi. Significa così tanto per entrambi". La principessa aveva dovuto interrompere tutti gli impegni pubblici per dedicarsi interamente alle terapie.

Pochi mesi fa, a settembre, Kate aveva annunciato di aver completato il trattamento e aveva affermato che il suo obiettivo era di "restare libera dal cancro" .

In un video carico di emozioni e di riferimenti personali, Kate aveva ammesso di aver passato un periodo "incredibilmente duro" ma aveva anche lanciato un messaggio di incoraggiamento a tutti i malati come lei.

“A tutti coloro che stanno continuando il loro percorso contro il cancro, rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall'oscurità può venire la luce, quindi lascia che quella luce brilli intensamente” aveva detto.