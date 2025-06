video suggerito

Al Bano stupito da Romina Power: “Non mi aspettavo la sua coltellata mediatica. Si dissocia dal mio concerto? Chi l’ha invitata” Al Bano si è detto stupito dalle parole della sua ex moglie. Non si aspettava che prendesse posizione contro di lui e criticasse la sua scelta di cantare “Felicità” in Russia. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo le parole di Romina Power, Al Bano si è detto stupito. Non si aspettava che la sua ex moglie lo attaccasse pubblicamente, criticando la sua scelta di intonare la canzone Felicità, uno dei suoi tanti successi senza tempo, a San Pietroburgo. La cantante si è dissociata dalla scelta dell'ex marito e ha anche dichiarato di non avere accettato di prendere parte all'evento. Ma Al Bano la gela: "Chi l'ha invitata".

Al Bano replica a Romina Power

Al Bano e Romina Power continuano a esibirsi insieme di tanto in tanto. Tra loro il rapporto sembra ormai risanato. Per questo la presa di posizione di Romina contro la scelta di Al Bano di esibirsi in Russia con il brano Felicità non è scontata. Il cantante, raggiunto da AdnKronos, ha definito il gesto della ex moglie come "una coltellata mediatica" e ha smentito che al concerto fosse invitata anche Romina:

Il post pubblicato su Instagram da Romina è una coltellata mediatica. Dalla madre dei miei quattro figli non me lo sarei mai aspettato. Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto, lei si dissocia da cosa? Chi l'ha invitata a San Pietroburgo a cantare Felicità? A me non risulta che lei sia stata invitata a esibirsi.

Al Bano ha proseguito dicendosi convinto che ci sia sempre bisogno di felicità, sia in tempi di pace che in tempi di guerra. Per lui la musica è una medicina. E ha concluso: "Ogni giorno continuo a ricevere coltellate mediatiche e attacchi sui social, ora anche da Romina".

Cosa ha detto Romina Power su Al Bano

Romina Power sui social si è dissociata dalla scelta di Al Bano di cantare la canzone Felicità in Russia. Poi, ha dichiarato di essersi rifiutata di prendere parte a quel concerto con l'ex marito:

Mi dissocio dalla canzone Felicità cantata in Russia – ha scritto Romina su Instagram – non ho accettato di prendere parte a quel concerto di un giorno fa. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità.