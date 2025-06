video suggerito

Romina Power contro Al Bano sul concerto in Russia: "Non è il momento e il luogo per cantare Felicità" Romina Power ha voluto prendere le distanze da Al Bano, suo ex marito e compagno artistico per la scelta di cantare in Russia, scelta che aveva scatenato polemiche sul cantante di Cellino San Marco.

A cura di Redazione Music

Al Bano e Romina Power – ph Tobias Hase/picture–alliance/dpa/AP Images

Romina Power prende le distanze da Al Bano, l'ex marito con cui ha alcuni concerti programmati e con cui ha già suonato a Madrid. La cantante, infatti, ha voluto esprimere il suo dissenso nella scelta del cantante di Cellino San Marco di suonare in Russia, a San Pietroburgo in occasione di un Forum Economico Internazionale che lo ha visto protagonista sul palco a cantare alcune delle sue canzoni più famose e adorate nel Paese di Vladimir Putin, dove Al Bano è un idolo. In mancanza della presenza della sua partner artistica, con cui è tornato a cantare qualche anno fa, il cantante ha scelto di far vivere quell'esperienza a Iva Zanicchi.

Le parole di Romina Power su Al Bano

La scelta di Al Bano, però, non è piaciuta a Romina che ha ben pensato di esprimere il suo dissenso pubblicamente, sui propri social, soprattutto con una storia su Instagram in cui ha scritto: "Mi dissocio dalla canzone Felicità cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto di un giorno fa. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità". Al Bano, infatti, aveva cantato, tra le altre canzoni, proprio quella che probabilmente è la più famosa e amata del loro repertorio: il brano faceva parte dell'album omonimo che fu pubblicato nel 1982 e partecipò al Festival di Sanremo classificandosi al secondo posto.

La brutta risposta di Al Bano al Tg1

Romina Power si è accodata alle critiche che hanno colpito Al Bano che aveva spiegato di non trovare alcuna contraddizione nel suo cantare in Russia, Paese che lo ha spesso ospitato: "Quelli che criticano sono sempre quelli che non sanno niente, stanno fuori zona, non sanno qual è la realtà, non sanno che qui, in Russia, siamo per fare i messaggeri di pace, è il mio mestiere e lo farò sempre" aveva detto a La volta buona, ma era stata un'intervista del Tg1 a diventare virale, quando il cantante chiede alla giornalista se vede cadere bombe, come – dice – sembra accadere guardando la tv italiana: "Ma la guerra non è in Russia" gli ha risposto la corrispondente del Tg1.