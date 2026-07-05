Bobby Solo annulla il live per troppi moscerini, gli organizzatori: “Valutiamo vie legali, compenso già ricevuto”

A poche ore dall’inizio, Bobby Solo ha annullato il suo concerto a Castiglione del Lago per via di troppi moscerini: “Durante le prove oltre 50 mi hanno assalito”. L’organizzazione del Festival valute vie legali dal momento che l’artista aveva già ricevuto il compenso e non ha avvisato nessuno.

Bobby Solo ha annullato il concerto previsto per lo scorso 4 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, in Umbria. L'artista ha deciso di rinunciare all'evento per via della presenza di troppi moscerini acquatici, che gli avrebbero impedito di esibirsi in serenità. A farlo sapere è stata l'organizzazione del Festival, che annuncia vie legali.

La decisione di Bobby Solo e la spiegazione

Bobby solo era atteso a Castiglione del Lago nella serata del 4 luglio per chiudere la quarta edizione del Festival dei Tramonti. Tutto era pronto per ospitare l'artista, che però all'ultimo momento ha scelto di rinunciare a causa della presenza di troppi chironomidi, moscerini acquatici. "Erano le 17,30 e avevamo già montato tutto, ma quando siamo saliti sul palco per le ultime prove sono stato assalito da oltre 50 moscerini. Erano ovunque, mi davano fastidio continuamente. Cosa dovevo fare?”, ha spiegato lo stesso cantante, come fa sapere La Nazione.

Per rimediare alla "brutta figura" con il pubblico, Solo si è offerto di "cantare gratis a settembre", riprogrammando quindi il concerto a fine estate: "Non è stata colpa mia, non sono fuggito. loro potevano avvertirmi del problema la sera prima e non l'hanno fatto. Era impossibile cantare in quelle condizioni".

L'organizzazione valuta vie legali

Di fronte alla decisione dell'artista, gli organizzatori del festival hanno fatto sapere di star valutando vie legali. Bobby Solo infatti aveva già ricevuto il compenso stabilito per la serata e ha scelto di annullarla a poche ore dall'inizio senza avvisare nessuno. Il problema inoltre, agli occhi degli organizzatori, risulta alquanto strano dal momento che la sera prima, nella stessa location, si era svolto un gran galà con oltre 50 artisti che si sono esibiti e circa 500 spettatori. E nessuno di loro aveva segnalato un disagio riguardo la presenza di insetti.