video suggerito

“Qui non ci sono bombe”, Al Bano corretto dalla giornalista Rai: “Ma la guerra non è in Russia” Ancora polemiche per Al Bano che ha cantato, lo scorso 20 giugno, in Russia e al Tg1 cercava di spiegare che non cadevano bombe come raccontavano le tv italiane, provocando la risposta della giornalista. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Music

299 CONDIVISIONI condividi chiudi

Al Bano al Tg1

Lo scorso 20 giugno Al Bano si è esibito, assieme a Iva Zanicchi, in Russia, per la precisione a San Pietroburgo dove si teneva il Forum Economico Internazionale. Il cantante è molto amato in Russia e nonostante l'invasione in Ucraina non perde occasione per recarsi nel Paese governato da Vladimir Putin e cantare. Una decisione che, igni volta, porta con sé non poche polemiche, dal momento che il cantante di Cellino San marco sceglie di esibirsi in un Paese che ha scatenato una guerra attaccando un altro Paese. E ogni volta la sua risposta è che vuole essere messaggero di pace, come se la musica potesse fermare le bombe quotidiane.

Al Bano in concerto in Russia

Intervistato dal Tg1 mentre era proprio a San Pietroburgo, Al Bano ha cercato di spiegare alla giornalista Caterina Doglio, corrispondente da Mosca, – e che nel servizio racconta "Non è spinto dal ricco cachet, dice che è voluto venire a vedere con i suoi occhi" – come non sia vero quello che racconta la tv italiana: "Tu accendi il televisore in Italia e sembra che qua bombe, cannoni da tutte le parti. A te risulta?" chiede ironico il cantante alla giornalista che, prontamente, risponde: "No, ma non è qui la guerra". Uno spezzone di video che è diventato virale sui social network vista la risposta del cantante.

L'intervista surreale a La volta buona

Poche ore prima, Al Bano era intervenuto, con un collegamento non semplicissimo, a La volta buona, intervistato da Caterina Balivo che dopo avergli chiesto cosa avrebbe cantato in Russia gli chiedeva conto delle polemiche: "Quelli che criticano sono sempre quelli che non sanno niente, stanno fuori zona, non sanno qual è la realtà, non sanno che qui, in Russia, siamo per fare i messaggeri di pace, è il mio mestiere e lo farò sempre, contro tutti – ha detto il cantante in una dichiarazione surreale -. Vado a portare pace dove c'è bisogno, vado a portare la mia musica. Se gli altri criticano è perché non capiscono un cavolo, sono lontani dalla realtà" dice, mentre non smettono di cadere bombe.