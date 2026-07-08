Guerra Ucraina-Russia, Mosca lancia nuovi missili su Kiev nella notte, oggi il bilaterale Trump-Zelensky: news in diretta

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Ucraina e Russia con le ultime notizie di oggi, 8 luglio 2026: vertice Nato di oggi si apre con le dichiarazioni del segretario generale Mark Rutte. A chiudere il summit sarà la sua conferenza stampa finale. Nell'agenda del presidente americano Donald Trump c'è il bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ha partecipato alla riunione dei ministri degli Esteri della Nato anche Antonio Tajani, che ha convocato, insieme al Ministro polacco Radoslaw Sikorski, una riunione dei Ministri dei Paesi E5 (Francia, Germania, Italia, Polonia, Regno Unito) assieme a Turchia e Ue. Nuovo attacco di missili russi su Kiev. Il sindaco Vitali Klitschko ha invitato i cittadini a restare nei rifugi. "Il nemico sta attaccando la capitale con missili balistici". Almeno 5 forti esplosioni nella notte.
Firmò il contratto il giorno dopo i suoi 18 anni: morto il più giovane soldato russo, Nikita Malyshev
Nikita Malyshev è morto nei combattimenti in Ucraina ed è il secondo 18enne deceduto nella guerra con la Russia. Era originario del villaggio di Poperechnoye. È una delle vittime più giovani registrate tra i soldati di Mosca dall'inizio del conflitto. Il giovane prestava servizio come fuciliere ed è caduto nei pressi del villaggio di Veseloe, a Zaporizhzhia. Malyshev aveva firmato il contratto di arruolamento con le forze armate russe il giorno immediatamente successivo al compimento del suo diciottesimo compleanno. Si tratta del secondo ragazzo deceduto dall'inizio della guerra: il primo era stato Alisher Svirin, appena 14enne quando Putin ha annunciato l'inizio del conflitto nel 2022.
Corea del Sud annuncia nuovo pacchetto di aiuti per Kiev
La Corea del Sud ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti non letali all'Ucraina del valore di 100 milioni di dollari, confermando il proprio sostegno a Kiev. "Affinché questa terribile guerra finisca il prima possibile e la vita quotidiana possa tornare alla normalità in pace, la Corea del Sud continuerà a contribuire insieme alla comunità internazionale come potenza globale responsabile", ha sottolineato il consigliere per la Sicurezza nazionale sudcoreano, Wi Sung-lac
Raid russi sull'Ucraina durante la notte, almeno 2 morti e diversi feriti
I raid russi sull'Ucraina durante la notte hanno ucciso almeno due persone e ne hanno ferite diverse altre. Una prima forte esplosione a Kiev è stata udita ancora prima che suonassero le sirene d'allarme aereo della città, seguita da una raffica di altre quattro. Il servizio di emergenza statale ha poi affermato che due persone nella capitale sono rimaste ferite durante gli attacchi. Una madre e una figlia sono state uccise e altre due ferite nella regione meridionale di Mykolaiv, dove le forze russe hanno attaccato. Altre due persone sono rimaste ferite in un attacco russo a Zaporizhzhia. Il sindaco di Kharkiv ha sottolineato che altre due persone nel territorio sono rimaste ferite in un attacco.
Guerra Russia-Ucraina, le ultime notizie di oggi in diretta
Continuano le esplosioni a Kiev, dove nella notte tra martedì 7 luglio e mercoledì 8 si sono registrati alcuni bombardamenti con missili. Il tutto avviene proprio nelle ore del vertice Nato di Ankara, durante il quale Donald Trump dovrà sostenere un bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che alcuni magazzini sono andati a fuoco, mentre un altro edificio non residenziale sarebbe stato distrutto dalle fiamme. Il sindaco di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale, ha riferito che due persone sono rimaste ferite in un altro attacco russo. Droni ucraini colpiscono la raffineria di petrolio russa di Saratov nella notte. La Corea del Sud annuncia un nuovo pacchetto di aiuti per Kiev del valore di 100 milioni di dollari.