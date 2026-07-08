Guerra Ucraina-Russia, Mosca lancia nuovi missili su Kiev nella notte, oggi il bilaterale Trump-Zelensky: news in diretta

I raid russi sull'Ucraina durante la notte hanno ucciso almeno due persone e ne hanno ferite diverse altre. Una prima forte esplosione a Kiev è stata udita ancora prima che suonassero le sirene d'allarme aereo della città, seguita da una raffica di altre quattro. Il servizio di emergenza statale ha poi affermato che due persone nella capitale sono rimaste ferite durante gli attacchi. Una madre e una figlia sono state uccise e altre due ferite nella regione meridionale di Mykolaiv, dove le forze russe hanno attaccato. Altre due persone sono rimaste ferite in un attacco russo a Zaporizhzhia. Il sindaco di Kharkiv ha sottolineato che altre due persone nel territorio sono rimaste ferite in un attacco.