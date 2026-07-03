Governo, Tajani e Salvini alla festa Usa dopo la lite con Trump, Meloni assente. La Russa: “C’è con lo spirito”, news in diretta

Le ultime notizie sul governo Meloni. Alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dall'Indipendenza Usa, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini hanno ribadito la solidità dei rapporti tra Stati Uniti e Italia. Un tentativo di ricucire dopo l'acceso scontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump. La presenza dei ministri, quasi al completo, per la festa di Villa Taverna sembra voler far passare il messaggio che gli scambi infuocati tra i due leader sono ormai acqua passata. L'assenza di Meloni però, non è passata inosservata. "È qui con lo spirito", si è affrettato a rassicurare il presidente del Senato Ignazio La Russa.
Continuano le polemiche sulla Commissione di Vigilanza Rai dopo le dimissioni in massa delle opposizioni. "Scelta inevitabile, TeleMeloni deve tornare a essere la Rai di tutti i cittadini italiani", commenta Elly Schlein. "Mai vista un'occupazione così pervasiva e capillare della Rai. Ormai non c'è neppure un magazziniere che non sia di Fratelli d'Italia", attacca Giuseppe Conte. "Mesi fa proposi una mediazione ma l'opposizione non ha risposto", ribatte La Russa.
Oggi scade il taglio delle accise sui carburanti: come cambiano i prezzi di benzina e gasolio
Oggi va in scadenza il taglio delle accise sui carburanti deciso dal governo Meloni. L'esecutivo ha fatto capire che con tutta probabilità gli sconti non saranno rinnovati: dopo diversi mesi di sconti, infatti, i prezzi di benzina e diesel sembrano essere tornati a un livello ‘sostenibile' per i consumatori. Molto dipenderà dalla situazione internazionale nello Stretto di Hormuz, dove le trattative tra Stati Uniti e Iran non sono ancora concluse.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta
Governo quasi al completo per la festa a Villa Taverna per il 250esimo anniversario dall'Indipendenza degli Stati Uniti. I rapporti restano immutati, assicurano i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Assente la premier. "È qui con lo spirito", rimarca il presidente del Senato Ignazio La Russa. Dopo le dimissioni in massa dalla Commissione di Vigilanza Rai, le opposizioni tornano all'attacco. "Basta Telemeloni", dice Schlein. "Mai vista un'occupazione così pervasiva della Rai", rimarca Conte.