Governo, Tajani e Salvini alla festa Usa dopo la lite con Trump, Meloni assente. La Russa: “C’è con lo spirito”, news in diretta

Le ultime notizie sul governo Meloni. Alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dall'Indipendenza Usa, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini hanno ribadito la solidità dei rapporti tra Stati Uniti e Italia. Un tentativo di ricucire dopo l'acceso scontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump. La presenza dei ministri, quasi al completo, per la festa di Villa Taverna sembra voler far passare il messaggio che gli scambi infuocati tra i due leader sono ormai acqua passata. L'assenza di Meloni però, non è passata inosservata. "È qui con lo spirito", si è affrettato a rassicurare il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Continuano le polemiche sulla Commissione di Vigilanza Rai dopo le dimissioni in massa delle opposizioni. "Scelta inevitabile, TeleMeloni deve tornare a essere la Rai di tutti i cittadini italiani", commenta Elly Schlein. "Mai vista un'occupazione così pervasiva e capillare della Rai. Ormai non c'è neppure un magazziniere che non sia di Fratelli d'Italia", attacca Giuseppe Conte. "Mesi fa proposi una mediazione ma l'opposizione non ha risposto", ribatte La Russa.