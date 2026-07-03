La fake news di Vannacci sul Pd: le tessere sono verificate, non come quelle di Futuro Nazionale

Dopo l’indagine di Fanpage.it che ha mostrato quanto sia facile tesserare persone inesistenti in Futuro nazionale, il partito di Roberto Vannacci, l’ex generale ha risposto. E lo ha fatto diffondendo una fake news sul Partito democratico. Abbiamo verificato – e smentito – le sue accuse: per diventare tesserati del Pd non basta mettere dati falsi, come avviene invece per Futuro nazionale.

Roberto Vannacci, ex generale a capo di Futuro nazionale, ha risposto all'indagine di Fanpage.it che aveva mostrato come sia facile registrare tessere per persone inesistenti nel suo partito. Un fatto non da poco, se si considera con quanta insistenza i vannacciani abbiano rivendicato i numeri dei loro nuovi iscritti (sarebbero oltre 100mila). Eppure basta inserire un nome e una data di nascita, con un codice fiscale anche generato online, e pagare 10 euro: anche usando più volte la stessa mail, lo stesso IP e gli stessi dati di contatto, il sistema non dà problemi e in pochi minuti si riceve la tessera ufficiale del partito, con tanto di lettera di benvenuto firmata dall'ex leghista.

Come detto, Vannacci ha replicato. Ma invece di prendere atto dei limiti tecnici della sua procedura di tesseramento, che potrebbe prestarsi alla creazione di tesserati fake, ha rilanciato affermando che lo stesso succeda se si prova a tesserarsi nel Partito democratico. Abbiamo messo alla prova le sue accuse, dimostrando che non reggono.

Non si può tesserare Hannibal Lecter nel Pd, come dice Vannacci

L'ex generale ha scritto sui social: "Anche noi abbiamo iscritto al PD HANNIBAL LECTER. Facciamo ufficialmente parte del partito di Elly Schlein!". In realtà, lo screenshot che ha condiviso mostra un'altra cosa: è semplicemente la notifica che arriva dal sito del Pd per confermare il proprio indirizzo mail, dopo che si registra un account sul sito in questione. Questo non corrisponde al tesseramento.

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Abbiamo replicato passo dopo passo quello che Vannacci ha provato a fare. Prima, ci siamo registrati sul sito ufficiale del Pd inserendo una mail, un numero di cellulare e dei dati fasulli per Hannibal Lecter. Il primo step è stato un successo, e anche noi abbiamo ricevuto la richiesta di confermare l'indirizzo mail comunicato. Qui, però, si è fermato Vannacci. E infatti, qui iniziano i controlli e i blocchi del sistema informatico del Pd.

La mail automatica che arriva dal Pd quando si registra un account: chiede semplicemente di verificare l’indirizzo mail

A questo punto, il presunto Hannibal Lecter non ha altro che un account sul sito del Partito democratico. Ben diverso da una tessera ufficiale: non si viene considerati membri del partito e non si paga alcuna somma. Per proseguire, bisogna versare la quota di 20 euro per il tesseramento.

L'abbiamo fatto, provando a procurarci una vera e propria tessera del Pd per Lecter. Una volta effettuato il pagamento, sembrava effettivamente che il sistema avesse concluso l'operazione.

Peccato che, subito dopo, l'account sia stato bloccato. Non abbiamo ricevuto nessuna conferma del tesseramento via mail, e una volta effettuato il logout dal sito del Pd non è più stato possibile accedere con le credenziali di Hannibal Lecter. Qualunque tentativo di ritornare all'account in questione, o anche di cambiare password, è stato bloccato con un messaggio di errore. Insomma, non siamo riusciti ad avere in mano una tessera valida del Pd.

Vale anche la pena di sottolineare che, provando a creare un altro account con lo stesso indirizzo mail e gli stessi dati di contatto, è apparso un secondo messaggio di errore che invitava a usare dati diversi. Come detto, non c'era nessun blocco di questo tipo sul sito di Futuro nazionale.

Fonti del Partito democratico hanno confermato a Fanpage.it che c'è una procedura precisa per confermare i tesseramenti. Nel momento in cui si registra l'account, bisogna indicare il circolo di cui si fa parte. Quando si richiede una tessera, perciò, l'identità della persona viene verificata dai segretari provinciali o di circolo. Nessuna tessera in automatico subito dopo aver pagato, come avviene invece nel partito di Vannacci. Lo si legge anche nel regolamento del Pd, che spiega che le tessere possono essere ricevute "previa conferma della Federazione territoriale e/o del Segretario di Circolo e dopo una procedura di autenticazione".

Vannacci ignora il problema delle tessere di Futuro nazionale sollevato da Fanpage.it

Diffondendo una notizia falsa sul Partito democratico, Vannacci ha anche evitato di rispondere alle criticità sollevate dalla notizia di Fanpage.it. Ha preferito invece concentrarsi su un partito di centrosinistra – una forza politica sul cui tesseramento, peraltro, Fanpage.it ha svolto in passato inchieste significative.

Una volta fatte tutte le verifiche del caso sul Pd e smontate le accuse dell'ex generale, però, restano i problemi di Futuro nazionale. Dove ottenere una tessera è estremamente semplice e i controlli sono nulli. Come già specificato, non ci sono prove che l'eccezionale numero di iscritti al partito di Vannacci sia gonfiato, o che ci siano state pratiche scorrette nel corso del tesseramento. Eppure, è evidente che una procedura così ‘soft' lasci la porta aperta al rischio di eventuali tessere fake, come quelle registrate da noi. Cosa su cui un partito che punta così tanto sulla legalità e il rispetto delle regole potrebbe voler fare dei controlli.